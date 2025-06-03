TikTok запретил «нездоровый» хэштег

Социальная сеть TikTok запретила популярный хэштег #skinnytok, связанный с видеороликами о похудении, по всему миру. Об этом сообщает Politico.

«[Мы] заблокировали результаты поиска по хэштегу #skinnytok, поскольку он стал связан с нездоровым контентом о потере веса», — заявил в понедельник представитель TikTok Паоло Ганино. По его словам, это решение стало частью «регулярного обзора» мер безопасности TikTok «для устранения меняющихся рисков». Теперь при поиске хэштега вместо результатов пользователям показывают баннер, связанный с поддержкой психического здоровья.

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По данным Politico, тренд «SkinnyTok» в последние месяцы привел к тому, что TikTok заполонили видеоролики с истощенными молодыми девушками, пропагандирующими экстремальные диеты и публикующими советы по снижению веса. Это привлекло внимание Европейской комиссии и французского регулятора цифровых технологий Arcom.

По словам министра цифровых технологий Франции Клары Шаппаз, запрет хэштега также стал частью мер, связанных с защитой детей в интернете. Шаппаз назвала запрет «коллективной победой» после того, как она публично поддержала петицию с 35 тысячами подписей и встретилась с представителями платформы в Дублине в начале мая.

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«Борьба за защиту наших детей в Интернете на этом не заканчивается. И я не собираюсь сдаваться. Запрет социальных сетей до 15 лет — моя приоритетная задача», — написала в завершении Шаппаз.

Кроме того, вопрос защиты детей обсудили комиссар Евросоюза по защите прав потребителей Майкл Макграт и генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу во время недавнего телефонного разговора. Politico отмечает, что эти события произошли на фоне того, что Евросоюз ведет расследование в отношении TikTok на предмет соответствия алгоритмов платформы Закону о цифровых услугах.