Ученые рассказали о причинах криков начальников на подчиненных

Начальники могут сознательно кричать на сотрудников, чтобы удовлетворить свои эмоциональные потребности и продемонстрировать статус руководителя. Об этом говорится в новом исследовании ученых Университета Джорджии (США), пишет Newsweek.

По словам ученых, в предыдущих исследованиях авторы фокусировались на руководителях, которые срывались на сотрудниках из-за стресса или усталости, и не рассматривали тех, кто сознательно выбирает агрессивное поведение. Кроме того, авторы нового исследования отвергают распространенное мнение о том, что руководители после агрессии испытывают исключительно негативные эмоции. Ученые утверждают, что на их эмоциональное состояние влияют мотивы.

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В исследовании, в котором приняли участие сотни руководителей из разных сфер, часть начальников призналась, что кричала на сотрудников из-за усталости и выгорания. Однако большинство руководителей заявили, что используют агрессию сознательно, чтобы заставить сотрудников подчиняться или продемонстрировать свое лидерство.

Отмечается, что те, кто кричал на сотрудников из-за усталости, впоследствии испытывали чувство вины или дискомфорта. А те, кто делал это сознательно, чувствовали себя лучше, «как будто достигли цели».

«Возможно, вы хотите, чтобы подчиненные вас слушались или хотите утвердить себя как лидера. Это нормально, но существуют другие, более эффективные способы добиться этого. Если же вы прибегаете к агрессивному поведению, это всегда приводит к негативным последствиям и демотивирует людей», — предупредила соавтор исследования, профессор бизнес-школы Тэрри при Университете Джорджии Сзу-Хан (Джоанна) Лин.

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По ее словам, важно, чтобы руководители понимали происходящее и осознавали последствия своих действий. Только так можно развивать более эффективные и гуманные методы управления, считает она.