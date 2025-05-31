Как Российская империя легализовала проституцию

Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было

В середине XIX века в России была легализована проституция — так власти пытались бороться с распространением венерических заболеваний. Работающих в борделях женщин обязали встать на учет и регулярно посещать врача, но при этом отобрали у них паспорта без возможности вернуть их. Публичные дома были официальными учреждениями, которые платили налоги и соблюдали правила: например, находились подальше от церквей и не пускали внутрь несовершеннолетних. Женщины с «желтым билетом» — в материале «Холода».

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Проституция как сфера деятельности появилась в России в XVII веке. С ней пыталась бороться власть: сутенеров отправляли в исправительные учреждения или изгоняли из страны, а женщин, вовлеченных в проституцию, заключали в смирительные дома или ссылали в Сибирь. Однако эти меры не помогали, и проституция все равно процветала, что стало причиной распространения венерических заболеваний, особенно сифилиса.

Все изменилось при Николае I, который попробовал в качестве эксперимента легализовать проституцию. В 1843 году он создал Врачебно-полицейский комитет, чтобы поставить всех женщин, задействованных в этой сфере, на медицинский учет. А через год Министерство внутренних дел (МВД) утвердило для них специальные правила.

«Желтый билет», медосмотры и условия труда

Власти запретили заниматься проституцией девушкам до 16 лет. А у тех, кто старше, с момента начала «профессиональной деятельности» комитет должен был отобрать паспорт и вместо него выдать бланк — «желтый билет». Если женщина занималась проституцией нелегально, то при задержании полицейские выдавали ей билет принудительно.

Заменительный билет проститутки на право работать на Нижегородской ярмарке в 1904—1905 годах. Фото: интернет-аукцион newauction.org

Женщины с «желтым билетом» могли жить как в борделях, так и самостоятельно в съемных квартирах — но каждая из них была обязана следить за личной гигиеной. Содержательницы публичных домов отвечали за организацию для сотрудниц бани два раза в неделю и еженедельного медицинского осмотра. Каждую женщину также должны были обеспечить индивидуальным набором гинекологических инструментов.

Бордель или дом терпимости могла открыть только женщина в возрасте от 30 до 60 лет с разрешения полиции. Все работницы публичного дома должны были быть официально зарегистрированы, а содержательница борделя несла ответственность за здоровье и поведение работающих у нее женщин. Она была обязана ежедневно осматривать их на наличие заболеваний и в случае выявления симптомов отправлять их в специальную венерологическую больницу.

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Согласно установленным правилам, публичные дома не могли располагаться ближе 300 метров к церквям, школам и училищам. Окна необходимо было завесить, а помещения внутри нельзя было украшать портретами членов императорской семьи.

Со временем законы ужесточились. С 1861 года управляющих публичными домами стали наказывать за плохие условия содержания женщин. Их отправляли в исправительные учреждения или запрещали управлять борделями. На законодательном уровне закрепили обязанность сутенерш хорошо относиться к вовлеченным в проституцию женщинам, не применяя физическое насилие. Кроме того, изменились возрастные ограничения: управлять борделем теперь могла женщина в возрасте от 35 до 55 лет.

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По новому закону женщина, вовлеченная в проституцию, могла уйти из борделя в любой момент без уплаты долга хозяйке. Но для этого нужно было доказать свое «желание исправиться», побывав в таких учреждениях, как Община сестер милосердия (благотворительное религиозное женское учреждение). Правила также регламентировали, какой процент женщины должны были выплачивать сутенершам. Лишь четверть дохода можно было оставить себе. Остальные деньги шли хозяйке борделя, которая должна была обеспечивать женщин «помещением, освещением, отоплением, сытным и здоровым столом, необходимым бельем, платьем, башмаками» и прочим.

50 копеек за секс

Публичные дома были разных категорий. Фешенебельные бордели, где работали самые привлекательные женщины, предназначались в основном для дворян и чиновников. Там была богатая обстановка, подавались вина и закуски. В 1898 году в заведениях высшей категории Москвы и Петербурга один прием стоил от трех до пяти рублей, ночь — от пяти до 15, а обслуживание клиента на дому — от 10 до 25. Для сравнения к началу XX века средняя зарплата женщин-рабочих на заводе составляла 10 рублей.

Проститутки. Художник — Борис Григорьев / Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Когда женщины старели или у них находили венерические заболевания, их часто выгоняли из публичных домов для богатых. Тогда они переходили в бордели среднего класса, куда ходили мелкие чиновники, студенты, купцы, кадеты и младшие офицеры, а потом и низшего — для солдат, бродяг и рабочих.

«Смрад, удушливая прелость, отсутствие света и убийственная сырость наполняют эти норы», — описывал один из дешевых столичных борделей Всеволод Крестовский в романе «Петербургские трущобы»

Цена за услуги в бедных заведениях не превышала 50 копеек, а количество посетителей в праздничные дни могло достигать 50 человек.

После дешевых борделей женщины часто оказывались на улице и начинали обслуживать ночлежные дома. Избавиться от «желтого билета» и вернуть обычный паспорт было крайне сложно, поэтому большинству женщин, оказавшихся в этой системе, не удавалось изменить свой статус. В результате они часто продолжали заниматься проституцией на протяжении всей жизни и нередко умирали рано — из-за болезней, нищеты и тяжелых условий существования.

2400 публичных домов

С 1853 по 1867 год количество зарегистрированных в сфере проституции женщин в Петербурге увеличилось на две тысячи — 20% (при этом население города выросло всего на 6%). У большинства были венерические заболевания, чаще всего — сифилис. Если учитывать, что в столице по-прежнему оставалось много женщин, занимавшихся проституцией нелегально, то распространение заболеваний было еще более масштабным.

Куртизанки, 1903. Художник — Константин Сомов / Третьяковская галерея

Если в 1860-х по всей России было зарегистрировано 150 публичных домов, то в 1901 году их стало 2400. Там работало более 15 тысяч женщин. По разным оценкам, еще от 20 до 40 тысяч человек работали вне борделей. Хотя с 1901 года по закону проституцией могли заниматься женщины старше 21 года, среди зарегистрированных были девочки 11, 12 и 13 лет.

Девушки, занимающиеся проституцией, чаще всего были из бедных крестьянских и мещанских семей — в 84% случаев. Многие из них ранее были прислугой или работали в швейных мастерских и на фабриках

Женщины из таких семей все чаще стали переезжать в города после отмены крепостного права. Из-за притока людей из деревень в Петербурге было сложно найти дешевое жилье, и многим приходилось останавливаться в трактирах и ночлежках. Там их и вербовали сутенерши.

Для борьбы с вербовщиками в проституцию в 1909 году Николай II утвердил закон «О мерах к пресечению торга женщинами в целях разврата». Нововведение предполагало заключение под стражу сводников — тех, кто пытался склонить или склонил к занятию проституцией девушек. Это положение, как и другие законы, регулирующие проституцию, действовало вплоть до революции 1917 года, когда это занятие вновь запретили.

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