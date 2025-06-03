Исследователи оценили способность россиян отличить ИИ от реального фото

Более 60% россиян оказались не способны отличить изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, от реальных фотографий. Об этом, как передает РИА «Новости», говорят результаты исследования, проведенного компанией MWS AI.
Так, респондентам демонстрировали в общей сложности десять изображений. Четыре из них были сгенерированы нейросетями (три — специализированными ИИ для создания дипфейков, четвертое — обычной большой языковой моделью на основе текстового описания. Шесть остальных изображений были реальными фотографиями.
«Уровень распознавания фотографий, созданных специализированными нейросетями для генерации человеческих лиц, оказался значительно ниже. Все три сгенерированных портрета большинство респондентов приняли за изображения реальных людей — причем в каждом случае правильных ответов было менее 40%», — сообщили в MWS AI.
Так, одно из дипфейковых изображений за реальную фотографию приняли 81% участников опроса. В то же время, изображение, созданное неспециализированной нейросетью, испытуемые чаще всего распознавали как сгенерированное.
«Это объясняется особенностями целевого назначения моделей — нейросети, разработанные исключительно для генерации лиц, за последние годы научились точно воспроизводить текстуру кожи, симметрию черт и светотеневые переходы, благодаря чему итоговое изображение становится практически неотличимым от реальной фотографии», — пояснили авторы исследования. При этом, по их словам, большинство опрошенных посчитали дипфейками три из шести реальных фотографий.