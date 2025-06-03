Исследователи оценили способность россиян отличить ИИ от реального фото

Более 60% россиян оказались не способны отличить изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, от реальных фотографий. Об этом, как передает РИА «Новости», говорят результаты исследования, проведенного компанией MWS AI.

Так, респондентам демонстрировали в общей сложности десять изображений. Четыре из них были сгенерированы нейросетями (три — специализированными ИИ для создания дипфейков, четвертое — обычной большой языковой моделью на основе текстового описания. Шесть остальных изображений были реальными фотографиями.

Человек или ИИ? Попробуйте отличить нейросеть от реальных фото в тесте «Холода» Интернет и мемы 2 минуты чтения

«Уровень распознавания фотографий, созданных специализированными нейросетями для генерации человеческих лиц, оказался значительно ниже. Все три сгенерированных портрета большинство респондентов приняли за изображения реальных людей — причем в каждом случае правильных ответов было менее 40%», — сообщили в MWS AI.

Так, одно из дипфейковых изображений за реальную фотографию приняли 81% участников опроса. В то же время, изображение, созданное неспециализированной нейросетью, испытуемые чаще всего распознавали как сгенерированное.

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата Общество 13 минут чтения

«Это объясняется особенностями целевого назначения моделей — нейросети, разработанные исключительно для генерации лиц, за последние годы научились точно воспроизводить текстуру кожи, симметрию черт и светотеневые переходы, благодаря чему итоговое изображение становится практически неотличимым от реальной фотографии», — пояснили авторы исследования. При этом, по их словам, большинство опрошенных посчитали дипфейками три из шести реальных фотографий.