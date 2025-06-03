Американского актера Джонатана Джосса могли убить из-за ненависти к геям

Американский актер Джонатан Джосс был найден мертвым у дороги в Техасе, его застрелили — сообщает Variety со ссылкой на полицию. Муж Джосса позже рассказал о гомофобных угрозах и преследованиях, предшествовавших убийству в течение нескольких лет.
Стрельба, в результате которой погиб актер, произошла первого июня. По сообщениям полиции, тело Джосса обнаружили у дороги в городе Сан–Антонио. Стрелявший успел скрыться с места преступления, но позже его задержали. Как пишет Deadline, им оказался сосед Джонатана Джосса — Сигфредо Альварес Сеха.
Сразу несколько СМИ написали, что трагедии предшествовали пожар в доме актера и ссора с тем самым соседом, которая случилось после пожара. Джосс приехал на место происшествия, увидел череп своей сгоревшей в огне собаки и вспылил, что и привело к конфликту, уточняет портал TMZ. По данным издания, дом актера ранее был признан властями непригодным для проживания, в нем отключили электричество, поэтому Джосс использовал мангал для обогрева. По словам соседей, он часто вел себя странно — например, время от времени но ночам стучал по крыше кастрюлями.
Свою версию событий позже публично изложил муж Джонатана Джосса Тристан Керн де Гонсалес, сообщает Deadline. «Его убил тот, кто не мог вынести вида двух любящих друг друга мужчин», — написал он в фейсбуке. По убеждению Гонсалеса, убийство произошло на почве ненависти к геям. Он также рассказал, что вместе с мужем они неоднократно обращались в полицию из-за «открыто гомофобных» угроз, которые получали в течение двух лет, но безрезультатно. Кроме того, по его словам, соседи якобы угрожали поджечь дом, так что пожар скорее всего не был случайностью.