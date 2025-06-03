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Мир

Американского актера Джонатана Джосса могли убить из-за ненависти к геям

2 минуты чтения 15:28

Американский актер Джонатан Джосс был найден мертвым у дороги в Техасе, его застрелили — сообщает Variety со ссылкой на полицию. Муж Джосса позже рассказал о гомофобных угрозах и преследованиях, предшествовавших убийству в течение нескольких лет.

Стрельба, в результате которой погиб актер, произошла первого июня. По сообщениям полиции, тело Джосса обнаружили у дороги в городе Сан–Антонио. Стрелявший успел скрыться с места преступления, но позже его задержали. Как пишет Deadline, им оказался сосед Джонатана Джосса — Сигфредо Альварес Сеха.

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Сразу несколько СМИ написали, что трагедии предшествовали пожар в доме актера и ссора с тем самым соседом, которая случилось после пожара. Джосс приехал на место происшествия, увидел череп своей сгоревшей в огне собаки и вспылил, что и привело к конфликту, уточняет портал TMZ. По данным издания, дом актера ранее был признан властями непригодным для проживания, в нем отключили электричество, поэтому Джосс использовал мангал для обогрева. По словам соседей, он часто вел себя странно — например, время от времени но ночам стучал по крыше кастрюлями.

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Свою версию событий позже публично изложил муж Джонатана Джосса Тристан Керн де Гонсалес, сообщает Deadline. «Его убил тот, кто не мог вынести вида двух любящих друг друга мужчин», — написал он в фейсбуке. По убеждению Гонсалеса, убийство произошло на почве ненависти к геям. Он также рассказал, что вместе с мужем они неоднократно обращались в полицию из-за «открыто гомофобных» угроз, которые получали в течение двух лет, но безрезультатно. Кроме того, по его словам, соседи якобы угрожали поджечь дом, так что пожар скорее всего не был случайностью.

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