Закинувшийся снюсом во время дебатов кандидат стал президентом Польши

Во втором туре президентских выборов в Польше победил консерватор и евроскептик Кароль Навроцкий, набрав 50,89% голосов. Об этом сообщает избирательная комиссия.

Как пишет Reuters, Навроцкого поддерживает консервативная партия «Право и справедливость», в которой состоит его предшественник, нынешний президент Польши Анджей Дуда. Соперник Навроцкого от правящей «Гражданской коалиции», либеральный мэр Варшавы с 2018 года Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов.

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По данным агентства, 42-летний Навроцкий, историк и бывший боксер, во время своей предвыборной кампании пообещал сделать экономическую и социальную политику правительства более благоприятной для поляков, чем для других народов, включая беженцев из Украины.

В 2021 году Навроцкий занял пост президента Института национальной памяти (IPN). В 2024 году его объявили в розыск в России из-за сноса памятников Красной армии в Польше. Избранный президент также критиковал правительство, возглавляемое Дональдом Туском. Bloomberg пишет, что победа Навроцкого может поставить под угрозу планы Туска «вернуть Варшаву в русло Евросоюза».

Reuters отмечает, что и Навроцкий, и Тшасковский согласились с необходимостью больших затрат на оборону и дальнейшей поддержки Украины. При этом Навроцкий заявил, что в случае избрания президентом он бы не ратифицировал присоединение Украины к НАТО из-за опасности конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией. Тшасковский же напротив считает членство Украины в НАТО необходимым для безопасности Польши. Он также обещал Туску помочь завершить демократические реформы в правительстве.

Кроме того, как сообщает Bloomberg, Навроцкий получил помощь от Белого дома: в прошлом месяце он побывал с коротким визитом в Овальном кабинете Дональда Трампа. Во время визита в Польшу на прошлой неделе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм призвала поляков голосовать за Навроцкого, чтобы обеспечить стране тесные связи с президентом США.

Издание отмечает, что в предвыборной кампании Навроцкий выступал против мигрантов и попыток Евросоюза бороться с климатическими изменениями. Его кампания сопровождалась обвинениями в покупке недвижимости у пожилого продавца и участии в драках между футбольными болельщиками.

Также во время теледебатов с Тшасковским Навроцкий употребил снюс. Этот момент попал в эфир и вызвал общественный резонанс в Польше. Глава штаба Навроцкого Павел Шефернакер заявил, что снюс помог ему «не заснуть во время тирад» оппонента. Сам Навроцкий заявил, что во время эфира употребил никотиносодержащую жвачку.

Явка на выборы составила рекордные для второго тура 71,31%. Reuters пишет, что за голосованием следили в Украине, России, США и ЕС. При этом президент в Польше обладает номинальными полномочиями, а большая власть принадлежит парламенту страны. В то же время президент может накладывать вето на законы.