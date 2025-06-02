Мужчина отпинал сожительницу и ударил ножом в пах из ревности

На Алтае полиция задержала 62-летнего подозреваемого, который напал на свою сожительницу, отпинал ее, а затем ударил ножом в паховую область. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Майма. Сообщается, что после задержания мужчина отрицал свою вину, однако позже сознался в случившемся и рассказал подробности произошедшего. Так, по словам подозреваемого, во время распития спиртных напитков он вспомнил, что будущая сожительница «состояла в отношениях с его приятелем». По его словам, в то время он отбывал наказание в местах лишения свободы.

Сельчанин заявил, что из ревности напал на 55-летнюю сожительницу и ударил ее кулаком по лицу и голове. Когда женщина упала на пол, он отпинал ее, после чего бросил на диван. На этом подозреваемый не остановился — он рассказал, что схватил лежащий рядом на тумбочке кухонный нож и ударил сожительницу в область паха. После этого мужчина побежал к соседке, которую попросил вызвать скорую медицинскую помощь.

В МВД сообщили, что пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, переломом челюсти и колото-резаную рану паховой области.

По факту нападения полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК). Подозреваемого заключили под стражу на время следствия.

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В апреле Следственный комитет сообщил, что в деревне Чапаево Колосовского района Омской области мужчина из ревности застрелил сожительницу, а затем покончил с собой. К такому выводу следователи пришли после осмотра дома и допросов. На месте происшествия было найдено гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра со сбитыми номерами.