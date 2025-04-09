Россиянин из ревности застрелил женщину и покончил с собой

Жители деревни Чапаево Колосовского района Омской области вечером 6 апреля обнаружили в одном из домов тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями, сообщает региональный Следственный комитет.
По версии следствия, 43-летний мужчина начал ревновать свою 48-летнюю сожительницу и застрелил ее, после этого он совершил самоубийство. Следователи сделали такой вывод на основании осмотра дома и допросов. Около 22 часов 6 апреля тела мужчины и женщины обнаружили родственники.
Следователи нашли на месте происшествия и изъяли гладкоствольное охотничье ружье 16 калибра со сбитыми номерами. По факту обнаружения тел СК завел уголовное дело и продолжает выяснять все обстоятельства убийства.
В феврале СМИ сообщили, что в Иркутской области 12-летний школьник случайно застрелил одноклассника, хвастаясь охотничьим карабином своего отца. Школьник пытался передернуть затвор, но случайно выстрелил в одноклассника, пуля попала в сонную артерию.
В Тверской области в декабре прошлого года в частном доме нашли тела четверых детей, в убийстве подозревают их отца. По данным близкого к силовикам телеграм-канала Mash, мужчина решил, что жена ему изменяла, и дети могут быть не от него.
В ноябре 2024 года в Кыргызстане арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве жены многочисленными ударами ножом на глазах у детей. «Он зверски убил мою младшую сестру Айгерим… Нам сказали, мол, там ревность была… 22 ножевых ранения нанес. У них двое детей, и это убийство произошло при детях: девочке — шесть лет, мальчику — восемь лет», — сообщил брат убитой женщины Азиз Абдылдаев.