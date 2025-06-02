Сбежавшая из дома собака пробежала более сотни километров и уплыла на остров

В Англии собака, которая сбежала из дома 25 апреля и которую не удавалось поймать в течение 36 дней, преодолела около 160 километров и доплыла до острова Браунси, прежде чем ее спасли на обратном пути с острова. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, собака по кличке Эмбер принадлежала семье, проживающей в деревне Брамшо в Хэмпшире. До этого благотворительная организация в Катаре спасла собаку как беспризорного щенка и доставила ее в Великобританию. С новыми хозяевами Эмбер провела всего одну ночь.

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Би-би-си пишет, что сбежавшую собаку регулярно замечали во время ее перемещений по Хэмпширу и Дорсету, но Келли Паркер, основавшая организацию KS Angels Rescue, которая сотрудничает с британскими приютами, спасательными службами и владельцами животных, рассказала, что до спасения собака вела себя «дико».

«К нам приходило много людей с добрыми намерениями, и они действительно пытались помочь. К сожалению, собака, которая напугана и находится в таком одичавшем состоянии, в присутствии любых людей убежала бы», — отметила Паркер.

По ее словам, после того, как Эмбер замечали в каком-либо месте, она успевала преодолеть еще 8-10 километров, прежде чем до места добирались искавшие ее люди. «Это было очень неприятно, нам казалось, что мы все время отстаем от нее. Это определенно был опыт, который я бы не хотела повторить, но все закончилось благополучно», — добавила Паркер.

По данным Би-би-си, когда Эмбер добралась до острова Браунси, где ее подкармливал один из немногочисленных местных жителей, но через несколько дней собака покинула остров. Ее заметили и спасли двое мужчин на лодке в гавани Пул в Дорсете. Они сообщили о находке в организацию Lost Dog Recovery.