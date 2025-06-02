Регулярные занятия спортом предотвращают рецидив рака

Регулярное и структурированное выполнение физических упражнений на треть снижает риск смерти из-за рака, а также пре­ду­пре­жда­ет ре­ци­див опу­хо­лей или раз­ви­тие но­во­го он­ко­ло­ги­че­ско­го за­бо­ле­ва­ния. Об этом говорится в результатах исследования, представленных учеными на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии (ASCO) — крупнейшей в мире конференции по борьбе с раком, пишет The Guardian.

На протяжении десятилетий врачи советуют пациентам вести здоровый образ жизни для профилактики рака. Однако, по данным газеты, до сих пор было мало доказательств влияния физической активности на здоровье людей, больных раком.

Ученые решили провести новое исследование, в котором приняли участие 889 пациентов с раком толстой кишки (90% из них были на третьей стадии заболевания) из США, Великобритании, Австралии, Франции, Канады и Израиля. Их случайным образом разделили на две группы: 445 человек сле­до­ва­ли пла­ну упраж­не­ний под контролем персонального тренера, а 444 пациента получали только буклеты с рекомендациями о здоровом образе жизни.

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Участники активной группы занимались с тренером два раза в месяц, а затем — раз в месяц. Им ставили цели по физической активности, ко­то­рая была бы эк­ви­ва­лент­на трем-че­ты­рем про­гул­кам про­дол­жи­тель­но­стью от 45 до 60 ми­нут. При этом пациенты могли самостоятельно выбирать вид активности — от ходьбы до катания на лыжах.

По словам ученых, через пять лет у тех, кто занимался спортом, риск рецидива или появления нового рака был на 28% ниже, чем у пациентов из второй группы. Кроме того, спустя восемь лет риск смерти у активной группы снизился на 37%.

«Эти результаты показывают, что регулярная активность — прогулки и тренировки — существенно усиливают защиту организма от рецидива и помогают спасти больше жизней. Физическая активность способствует поддержанию здорового веса, укреплению иммунитета, снижению воспаления и улучшению настроения. Теперь можно с уверенностью сказать, что упражнения действительно способны помочь большему числу людей победить рак», — заявил директор Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис.

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По мнению главного медицинского специалиста ASCO Джулии Грэлоу, которая не участвовала в исследовании, впервые в истории медицины появились убедительные доказательства того, что физические упражнения даже эффективнее предотвращают рецидив рака и смерть, чем многие препараты, которые сейчас назначают пациентам. Все дело в побочных эффектах, добавила она.





