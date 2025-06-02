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Мир

Работодателей начнут штрафовать за жару на рабочем месте в Японии

2 минуты чтения 18:01

Правительство Японии опубликовало поправки в национальное законодательство, обязывающие местных работодателей следить за температурой на рабочем месте и состоянием здоровья сотрудников во время рабочих смен. Об этом пишет Bloomberg.

Журналисты отмечают, что ужесточение норм стало реакцией на большое количество травм, полученных сотрудниками японских компаний из-за тепловых ударов в 2024 году — тогда умерли 30 человек, повреждения получили 1200 сотрудников. Теперь компании планируют вести постоянный мониторинг температуры в помещениях, проверять температуру тела сотрудников и выдавать им специальное оборудование для ее снижения.

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Bloomberg сообщает, что японские компании, которые не смогут обеспечить достаточную защиту своим сотрудникам, будут штрафовать на сумму до 500 тысяч йен (около трех с половиной тысяч долларов). Работодатели должны будут отслеживать температурные показатели по мокрому термометру, этот прибор учитывает также данные по влажности воздуха. Специальные условия работы потребуется создавать на площадках, где показатель по такому термометру будет превышать 28 градусов, а также в местах, где температура воздуха прогревается до 31 градуса и более в течение рабочего дня.

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Политики Японии призывают владельцев предприятий активнее внедрять поддержку мониторинговых систем как с использованием устройств измерения температуры тела работников, так и с помощью поощрения передачи такой информации среди подчиненных. В тексте отмечается, что многие предприятия уже начали внедрять специальное оборудование по собственной инициативе — к ним относятся специальные охлаждающие жилеты. Опрошенные журналистами представителями бизнеса отрицают, что закупили их в качестве реакции на новый закон.

Bloomberg со ссылкой на данные МОТ сообщает, что при температуре в 33-34 градуса сотрудник с умеренными показателями производительности труда начинает работать вдвое медленнее. Экономический ущерб от глобального потепления к 2030 году может достичь почти двух с половиной триллионов долларов.

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