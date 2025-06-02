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Мир

Непредвиденное сокращение экономики зафиксировали в Швеции

2 минуты чтения 14:43

В Швеции — одной из стран-лидеров по уровню жизни населения в Европе — продолжает расти количество банкротств. Об этом пишет американское агентство Bloomberg. Опрошенные изданием эксперты связывают это с неопределенностью вокруг тарифов пошлин, которая сказывается на готовности потребителей тратить деньги.

Так, согласно данным, предоставленным шведским кредитным бюро Creditsafe i Sverige AB, только в мае в стране о своем банкротстве объявили 906 обществ с ограниченной ответственностью. В бюро отметили, что этот показатель на 3% больше, чем в том же месяце год назад. При этом с начала года в стране зарегистрировано  4616 банкротств, что сопоставимо с прошлогодним показателем.

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«К сожалению, мы все еще не видим поворота, который необходим для того, чтобы экономика заработала», — сказал генеральный директор Creditsafe Хенрик Якобссон. По его словам, «это особенно заметно в таких отраслях, как розничная торговля и рестораны, где деятельность зависит от роста потребительской активности».

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Ранее Bloomberg писало, что шведская экономика неожиданно сократилась в начале года. Так, внутренний валовый продукт страны в первый квартал текущего года снизился на 0,2% по сравнению с тремя последними месяцами 2024 года. 

Такие показатели не соответствуют прогнозам аналитиков. По данным агентства, это сокращение экономики стало первым с конца 2023 года. Аналитики Bloomberg  утверждают, что такое положение дел свидетельствует о том, что экономика Швеции буксует и не может восстановиться, несмотря на ряд понижении ключевой ставки национальным банком страны. Эксперты полагают, что причиной является сильная неопределенность в мировой экономике, вызванная торговой войной, развязанной администрацией президента США Дональда Трампа.

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