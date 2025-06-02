Страдающие от мигрени люди стали использовать колу и картошку фри для борьбы с болью

В TikTok набирает популярность новый способ борьбы с приступами мигрени — обычная кола с сахаром и порция картошки фри с солью из McDonald’s. Однако врачи предупреждают, что такой лайфхак не является полноценным лечением и может стать опасным для здоровья, пишет Би-би-си.

Мигрень — это неврологическое заболевание, которое характеризуется приступами сильной головной боли. По данным издания, в Великобритании от мигрени страдают более 10 миллионов человек. Точные причины возникновения заболевания до сих пор остаются неизвестными. Кроме того, врачи пока не могут объяснить, какие методы действительно могут помочь справиться с болью.

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Лайфхак, распространяющийся в соцсетях, получил название «McMigraine Meal». По словам страдающего от мигрени жителя графства Оксфордшир Ника Кука, сочетание сахара и кофеина в напитке иногда помогает ему уменьшить сильные боли.

«Когда живешь с этим заболеванием, работаешь пять дней в неделю и тебе нужно держаться — ты пробуешь все, что угодно. Это работает, если успеть вовремя. Особенно в моменты, когда изображение перед глазами начинает расплываться, и я чувствую, что приступ приближается», — рассказал он.

Он подчеркивает, что кола не заменяет ему амитриптилин — препарат, который он принимает ежедневно для профилактики мигреней, — но иногда напиток помогает «продержаться до конца дня».

Терапевт и эксперт по мигреням, член попечительского совета Migraine Trust Кэй Кеннис, утверждает, что в «McMigraine-наборе» действительно есть компоненты, которые могут помочь людям предотвратить приступ. Однако, по ее словам, дело вовсе не в самой еде из McDonald’s.

«Кофеин в коле может нарушать передачу нервных сигналов — это вещество влияет на активность нервной системы. У некоторых людей такая “разбалансировка” дает положительный эффект. Некоторые обезболивающие препараты от мигрени содержат кофеин — и действительно, часть пациентов на них хорошо реагирует. Но почему именно — мы до конца не понимаем», — объясняет она.

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Тем не менее Кеннис предупреждает, что регулярное употребление газированных напитков с кофеином, включая колу, может навредить при мигрени и спровоцировать новые приступы. Она также подчеркивает, что фастфуд не только является ультрапереработанной пищей и не подходит для здорового питания, но и может содержать высокие уровни тирамина — природного соединения, часто встречающегося в разных продуктах, которое, напротив, может вызывать сильные приступы мигрени.





