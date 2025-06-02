EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Страдающие от мигрени люди стали использовать колу и картошку фри для борьбы с болью

2 минуты чтения 14:29 | Обновлено: 14:30

В TikTok набирает популярность новый способ борьбы с приступами мигрени — обычная кола с сахаром и порция картошки фри с солью из McDonald’s. Однако врачи предупреждают, что такой лайфхак не является полноценным лечением и может стать опасным для здоровья, пишет Би-би-си.

Мигрень — это неврологическое заболевание, которое характеризуется приступами сильной головной боли. По данным издания, в Великобритании от мигрени страдают более 10 миллионов человек. Точные причины возникновения заболевания до сих пор остаются неизвестными. Кроме того, врачи пока не могут объяснить, какие методы действительно могут помочь справиться с болью.

Самая вымирающая страна в мире
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
Мир13 минут чтения

Лайфхак, распространяющийся в соцсетях, получил название «McMigraine Meal». По словам страдающего от мигрени жителя графства Оксфордшир Ника Кука, сочетание сахара и кофеина в напитке иногда помогает ему уменьшить сильные боли. 

«Когда живешь с этим заболеванием, работаешь пять дней в неделю и тебе нужно держаться — ты пробуешь все, что угодно. Это работает, если успеть вовремя. Особенно в моменты, когда изображение перед глазами начинает расплываться, и я чувствую, что приступ приближается», — рассказал он. 

Он подчеркивает, что кола не заменяет ему амитриптилин — препарат, который он принимает ежедневно для профилактики мигреней, — но иногда напиток помогает «продержаться до конца дня».

Терапевт и эксперт по мигреням, член попечительского совета Migraine Trust Кэй Кеннис, утверждает, что в «McMigraine-наборе» действительно есть компоненты, которые могут помочь людям предотвратить приступ. Однако, по ее словам, дело вовсе не в самой еде из McDonald’s.

«Кофеин в коле может нарушать передачу нервных сигналов — это вещество влияет на активность нервной системы. У некоторых людей такая “разбалансировка” дает положительный эффект. Некоторые обезболивающие препараты от мигрени содержат кофеин — и действительно, часть пациентов на них хорошо реагирует. Но почему именно — мы до конца не понимаем», — объясняет она.

Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
Мир10 минут чтения

Тем не менее Кеннис предупреждает, что регулярное употребление газированных напитков с кофеином, включая колу, может навредить при мигрени и спровоцировать новые приступы. Она также подчеркивает, что фастфуд не только является ультрапереработанной пищей и не подходит для здорового питания, но и может содержать высокие уровни тирамина — природного соединения, часто встречающегося в разных продуктах, которое, напротив, может вызывать сильные приступы мигрени.


Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Древнерусский осколок на севере США
Мир
Древнерусский осколок на севере США
Им пришлось бежать из России ради сохранения своей культуры и традиций. Теперь они теряют их на Аляске
17:00 31 мая
Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01 31 мая
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Мир
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
16:00 30 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования