В США медсестра переучилась на механика по роликам на Youtube и начала зарабатывать в 10 раз больше

39-летняя американка решила бросить карьеру медсестры, чтобы заниматься ремонтом автомобилей. Несмотря на отсутствие опыта, ей удалось открыть собственный автосервис. В прошлом году он принес владелице 440000 долларов, в этом году прибыль продолжает расти. Историю Дезире Хилл публикует CNBC.



Должность медсестры в онкологическом отделении больницы приносила Дезире Хилл примерно 40000 долларов в год. В ролике на канале CNBC она делится, что была очень недовольна своей работой и чувствовала себя несчастной: сильно уставала, тратила по несколько часов в день на дорогу от дома до работы и обратно и практически не видела детей.

В 2019 году американка начала искать возможности для дополнительного заработка. Она решила покупать и восстанавливать старые автомобили, а затем перепродавать их дороже: «Транспорт нужен всем, вне зависимости от обстоятельств. И я понимала, что могу вложить совсем немного и, возможно, получить хорошую прибыль. Это был самый быстрый способ заработать деньги». При этом, по ее собственному признанию, в тот момент она не могла даже заменить масло в собственной машине.

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Хилл начала изучать основы ремонта автомобилей с нуля, по видео на ютубе. Ее первой покупкой стал пикап за 1200 долларов. Потратив всего 60 долларов и один час на ремонт, она продала его через два дня за 4000 тысячи. По словам женщины, ремонт машин затянул ее, «как наркотик», и следом она приобрела еще три автомобиля.

Параллельно Дезире Хилл продолжала работать медсестрой. Ночью она чинила старые машины, а в шесть утра выезжала на смену в больницу, – пишет CNBC. Через 15 месяцев постоянного недосыпа Хилл уволилась с основной работы и сосредоточилась на ремонте машин. За следующий год она купила, починила и продала 38 машин, заработав около 100000 долларов.

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Помимо перепродажи автомобилей, Хилл начала работать как выездной механик. По ее словам, на покупку инструментов, создание сайта, официальное оформление бизнеса и рекламы ушло примерно 2000 долларов. Клиентскую базу она нарастила и продолжает наращивать благодаря видео с ремонтом в соцсети TikTok.

В 2023 году Хилл арендовала помещение и открыла собственную мастерскую Crown’s Corner Mechanic. Она отмечает, что многие клиенты удивляются при виде женщины ростом 150 сантиметров в качестве владелицы:

«Люди заходят, не зная, что это мой бизнес, и просто теряются. Все из-за того, как я выгляжу. Но, как только они начинают рассказывать, что не так с машиной, я опережаю их на 20 шагов, объясняя суть проблемы еще до следующего вопроса. Я должна впечатлить их своими знаниями. Каждый раз, когда открываю рот — я должна доказывать, кто я».

По оценкам Хилл, выручка ее компании в этом году составит около миллиона долларов.