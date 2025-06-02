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Мир

Карту осужденных за педофилию запустили в Казахстане

2 минуты чтения 15:18

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана запустил интерактивную карту, на которой указаны люди, привлеченные к ответственности «за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», обратила внимание «Коса».

На сайте указаны имена осужденных и место их проживания. «Теперь любой желающий может проверить, проживает ли в его районе или доме человек с таким уголовным прошлым», — отмечает издание.

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Больше всего преступлений, связанных с педофилией, власти Казахстана зафиксировали в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Там количество привлеченных к ответственности лиц превышает 40 человек в каждой. Меньше всего преступлений зарегистрировано в Северо-Казахстанской области, Абае и Атыраукской области. Там за педофилию осудили 8, 10 и 12 человек соответственно.

В сентябре прошлого года проект «Попутчица» запустил интерактивную карту, на которой жители разных городов могут отмечать небезопасные для женщин места. Первыми городами, в которых заработала карта, стали Екатеринбург, Калининград и Петербург.

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«Наша цель — совместно с женщинами создать безопасное и поддерживающее пространство для их самоорганизации, эмпауэрмента и самозащиты», — говорится в описании проекта.

Сейчас на карте появились отметки не только в российских городах, но и в других странах: в Португалии, Сербии, Германии, Нидерландах, Беларуси, Австрии и Италии. География в России тоже расширилась: к примеру, в Москве пользователи оставили более 250 отметок, в Петербурге — более 450. Отметки появились по всей стране вплоть до Дальнего Востока.

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