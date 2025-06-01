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Мир

Парижский клуб с российским вратарем впервые выиграл Лигу чемпионов с рекордным счетом

2 минуты чтения 12:45 1 июня

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, обыграв итальянский «Интер» из Милана. В ПСЖ играет российский вратарь Матвей Сафонов, который провел игру в запасе.

ПСЖ выиграл матч с рекордным для финала чемпионата счетом 5:0. До этого со счетом 4:0 итальянский «Милан» выиграл у испанской «Барселоны» в 1994 году. В ходе матча голы забили Ашраф Хакими (12-я минута) и Дезире Дуэ (21-я и 64-я минуты), Хвича Кварацхелия (73-я минута) и Сенни Маюлу (87-я минута). 

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Сафонов стал обладателем четвертого трофея в составе ПСЖ — до этого клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Также вратарь стал пятым российским игроком, завоевавшим трофей Лиги Чемпионов. До этого победителями турнира становились Игорь Добровольский, Владимир Бут, Дмитрий Аленичев и Денис Черышев. При этом только Аленичев выходил на поле в финальном матче, остальные игроки не попадали в заявку.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года, до этого он играл в «Краснодаре». За парижский клуб вратарь сыграл 17 матчей.

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После матча начались столкновения болельщиков с полицией на Елисейских полях и около стадиона Парк де Пренс, передает Би-би-си. Сообщается, что во время празднования победы ПСЖ некоторые болельщики запускали сигнальные ракеты и фейерверки, крушили автобусные остановки и поджигали автомобили. По данным Le Figaro, в результате полицейские задержали более 550 человек, двое погибли. Всего обеспечением безопасности в Париже занимались почти 5,5 тысяч полицейских. Сообщается, что они применили водомет и слезоточивый газ против толпы, приближающейся к Триумфальной арке.

Кроме того, Le Parisien сообщила, что в Гренобле в толпу футбольных фанатов въехал автомобиль. По данным местной префектуры, пострадали четыре человека из одной семьи, двое из них получили серьезные травмы. Источники газеты рассказали, что наезд не был преднамеренным — водитель попытался развернуться с использованием ручного тормоза и не справился с управлением. Его задержала полиция.

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