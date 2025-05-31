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Мир

Повар спас от приготовления омара с редкой генетической мутацией

2 минуты чтения 16:02 31 мая

Менеджер ресторана Nordic Lodge в Чарльстауне, штат Род-Айленд, Джейк Долби рассказал, что после доставки омаров в заведение один из поваров заметил необычное животное и отложил его в сторону. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, омар, которого впоследствии назвали Кельвином, лежал в корзине с другими ракообразными, которых должны были приготовить и подать посетителям. The Guardian отмечает, что повар, вероятно, понял, что вытащенный им омар имеет редкую генетическую мутацию, которая встречается у одного из 30 миллионов омаров. 

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Спасенное животное оказалось желтым омаром. Из-за мутации на его панцире отображаются не все цвета. Такая особенность встречается гораздо реже, чем другая известная мутация, при которой у одного из двух миллионов омаров панцирь становится синим.

После того, как повар обнаружил редкого омара, ресторан связался с Центром морской биологии Biomes в соседнем городе Норт-Кингстаун и предложил передать ему желтого омара. Бармен ресторана отвез животное в аквариум.

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По словам директора центра Biomes Марка Холла, чтобы распознать уникальность омара, нужен был «острый глаз», поскольку желтых омаров часто путают с другим более распространенным видом с похожим окрасом. В случае приготовления Кельвина, добавил Холл, он бы стал того же цвета, что и другие омары, поскольку при кипячении у них уничтожаются все пигменты, кроме красного.

Холл отметил, что он сталкивался примерно с 10 желтыми омарами. Это, по его словам, свидетельствует об «огромном количестве вылавливаемых омаров», поскольку шансы найти именно этот вид довольно маленькие.

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