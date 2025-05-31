Американские реконструкторы разыграли войну с Россией

В американском штате Оклахома около 300 человек приняли участие в реконструкции войны между НАТО и Россией. Двухдневную игру устроила компания MilSim West, сообщает газета New York Times.

Как пишет издание, участникам раздали точные копии оружия и снаряжения российских военных, которые сейчас участвуют в боевых действиях в Украине. «Я на самом деле не знаю, за что они воюют, просто знаю, что они воюют», — рассказал один из участников.

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При этом сама война в Украине в реконструкции не упоминается. Ее действие разворачивается в антиутопическом мире, в котором Джордж Буш-младший, занимая пост президента США в шестой раз, собирает войска для вторжения в Россию.

За участие в «симуляции действий легкой пехоты» надо было заплатить по 250 долларов с человека. Участники почти два дня вели инсценированные бои с использованием пластиковых пуль, холостых патронов, очков ночного видения и взрывов.

Как пишет NYT, реконструкция исторических сражений стала узкоспециализированным хобби в США, однако обращаться к войне в Украине стали относительно недавно. Сооснователь MilSim West и ветеран армии США Джош Уоррен рассказал, что не ожидал вторжения России в Украину. При этом его симуляции «не предназначены для того, чтобы быть о текущих событиях», и разыгрываются «строго в области фантастики».

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При этом война в Украине побудила многих участников покупать копии российской формы, нашивок, в том числе с буквами Z, и оружия. В то же время источники газеты рассказали, что некоторые игроки могли купить форму, поставленную напрямую из зоны военных действий в Украине. Так, сотрудник Surplus Store Kino рассказал, что к нему поступает трофейное российское снаряжение. Он добавил, что компания избегает продажи формы со следами крови, но не всегда отслеживает происхождение товара.

В то же время Шон Просен, работающий на месте симуляции, отметил, что он категорически против ношения трофейной формы из-за продолжающейся войны. «Я даю знать молодым парням, что я об этом думаю. Потому что они могут увязнуть в интернете и не понять, насколько это реально», — рассказал Просен.

NYT пишет, что перед началом реконструкции провели инструктаж по технике безопасности, а ее участники принесли так называемую клятву о том, что они «играют в глупые военные игры».