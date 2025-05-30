Парфюмеры воссоздали запахи исчезнувших цветов

Группа парфюмеров и ученых из биотехнологической парфюмерной компании Future Society воссоздали ароматы вымерших цветов, используя генетический анализ сохранившихся образцов из гербария Гарвардского университета. Об этом пишет CNN.

По данным телеканала, благодаря расшифровке ДНК образцов возрастом более 150 лет ученым удалось выделить молекулы, ответственные за уникальные запахи растений. На основе этих данных специалисты создали шесть парфюмерных композиций с нотами от свежих травяных до глубоких древесных и цветочных.

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Всего для создания ароматов компания привлекла трех парфюмеров. Так, автор аромата Grassland Opera Оливия Джан вдохновилась исчезнувшим в конце XIX века и произраставшем у водопадов Огайо цветком Orbexilum Stipulatum. По ее словам, аромат растения передает влажные, зеленые и сочные акценты, отражающие природные условия его места обитания.

Парфюмер Даниэла Андрье создала два аромата, которые рассказывают историю вымирания растений. Один из них под названием Reclaimed Flame посвящен исчезнувшему в Южной Африке растению Leucadendron grandiflorum, который в последний раз цвел в 1960 году. Другой аромат — Invisible Woods — отражает исчезновение Wendlandia angustifolia из Индии в 1917 году из-за засухи.

Третий парюфюмер Жером Эпинетт, в свою очередь, создал три аромата, включая бестселлер Solar Canopy, вдохновленный гибискусом Hibiscadelphus Wilderianus с Гавайских островов, исчезнувшем в 1912 году из-за вырубки лесов. Эпинетт, как отмечается, был очарован идеей путешествия во времени и хотел, чтобы тот, кто носит этот аромат, почувствовал себя рядом с цветком — в лесу или на горе.

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Основатель и генеральный директор Future Society Жасмина Аганович заявила, что цель проекта — не точное воссоздание аромата, а создание новых уникальных композиций с помощью современных биотехнологий. Сообщается, что в ходе создания ароматов компания сотрудничала с парфюмерными домами Givaudan и Robertet.



