СМИ: выбивший глаз бывшей девушке россиянин вернулся домой с войны спустя два месяца с начала службы

Житель Сочи Николай Алиев, который в декабре 2024 году избил свою бывшую девушку, пиарщицу и бренд-продюсера Ксению Душанову (настоящее имя Оксана Башкирова), а также выбил ей глаз, вернулся с войны в Украине. Вероятнее всего, он уехал в зону боевых действий из СИЗО всего два месяца назад. Об этом со ссылкой на анонимные источники, публикации в социальных сетях и слова самого Алиева пишет «Новая газета Европа».

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Журналисты отмечают, что 27 мая мужчина начал выкладывать сторис в своем аккаунте в Telegram, а позже рассказал, что переезжает жить в Красную Поляну, поселок рядом с Сочи. В разговоре с «Новой газетой Европа» Алиев отказался отвечать, вернулся ли он насовсем или приехал в отпуск.

«Всем интересно, где я нахожусь. И знают, что я здесь, все знают что я рядом с морем нахожусь. Это мой родной дом, никто мне не может запретить. Я ничего не нарушаю. У меня есть поступки, которые я совершил в пользу своего государства Российской Федерации», — сказал он журналистам.

Ранее Душанова со ссылкой на полученную от своего адвоката информацию сообщала, что Алиев уехал на войну до 6 апреля 2025 года. Журналисты со ссылкой на источник утверждают, что мужчина заключил контракт с Минобороны России не позднее конца марта.

Алиев рассказал журналистам, что за выполнение боевого задания он получил машину марки Bentley и 38 миллионов в неназванной валюте. «Новая газета Европа» отмечает, что эта сумма в рублях значительно превышает сумму довольствий, которую российские солдаты получают за два месяца нахождения на фронте.

Ранее женщина рассказала свою историю «Холоду». Она познакомилась с Алиевым в феврале 2024 года, изначально мужчина рассказывал о планах заключить брак и завести общих детей. Позже он начал запрещать ей общаться с мужчинами-клиентами в его отсутствие и проверять переписки в социальных сетях. Уже на второй месяц отношений мужчина в первый раз избил Душанову. В августе она сбежала от него.

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В декабре Алиев выследил женщину и избил до полусмерти, выбив глаз и пробив череп. Мужчину задержали и предъявили обвинения по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК). После этого он находился в СИЗО.

Душанова отмечала, что он написал заявление на отправку на фронт. Женщина рассказывала о своих опасениях, что Алиев сможет избежать ответственности за свои действия в случае удовлетворения этой просьбы. На данный момент она продолжает проходить реабилитационные процедуры.