Выколовший глаз своей бывшей девушке мужчина ушел на войну

Пиарщица и бренд-продюсер Ксения Душанова (настоящее имя Оксана Башкирова) заявила, что ее бывший партнер Рашид Алиев, который избил ее до полусмерти и выбил ей глаз, подписал контракт с Минобороны и отправился на войну с Украиной. Об этом Душанова написала в своем инстаграме.

«Потерпевшую в известность не ставят! Просто по факту! Вдруг сменился следователь и под предлогом «тайна следствия» тихонечко, никого не поставив в известность, отправили на СВОбоду!» — написала Душанова.

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В разговоре с «Осторожно, новости» женщина подчеркнула, что информацию о подписании контракта Алиевым она получила от своего адвоката 6 апреля. По ее словам, адвокат «чисто случайно» узнала о том, что Алиев уже находится на войне. Женщина переживает, что ее бывший партнер может вернуться и избежать ответственности.

«Пока Алиев снова дышит свежим воздухом и наслаждается своей безнаказанностью, я готовлюсь к следующей операции. Мысль о том, что такие люди стоят на ряду с достойными мужчинами, не дает мне покоя», — позже написала она на своей странице в инстаграме.

Сейчас женщина проходит реабилитацию в клинике Петербурга из-за ухудшения состояния. Ранее в разговоре с «Холодом» она рассказала, что Алиев находился под следствием по обвинению в покушении на убийство.

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Душанова и Алиев познакомились в феврале 2024 года. По словам женщины, начинающий блогер ухаживал за ней красиво: делал подарки и был внимательным. Спустя время Алиев стал контролировать ее переписки и отношения с клиентами, а потом впервые жестоко избил. Женщина пыталась уйти от него, но, когда думала, что ей это удалось, мужчина нашел ее. В декабре 2024 года он забрался в дом подруги Душановой, где она проживала вместе со своим сыном, жестоко избил, выколол ей глаз ключом от машины, сломал кости и проломил череп.

Женщину госпитализирловали, а Алиева тогда арестовали и обвинили в покушении на убийство. Еще тогда Душанова опасалась, что мужчина отправиться на войну, чтобы избежать наказания.