В РПЦ похвалили «Симпсонов»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) похвалил американский анимационный ситком «Симпсоны» и раскритиковал современную российскую культуру за отсутствие демонстрирующего привлекательный образ семьи контента. Об этом со ссылкой на слова представителя РПЦ на женском форуме в Екатеринбурге сообщает местное издание 66.ru.

«Американский ситком “Симпсоны” 36 сезонов, 790 серий, уже 40 лет показывает любящую крепкую семью с тремя детьми. Вымирающая Россия не создала чего-то похожего», — сказал священник. Он также заявил, что популярные российские мультсериалы способствуют популяризации одинокой жизни.

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Герои «Смешариков», по мнению митрополита, дружат, но счастливо живут по отдельности. Машу, героиню мультсериала «Маша и Медведь», мужчина охарактеризовал как «настолько самостоятельную, что мы не знаем вообще, есть ли у нее семья, как она выглядит, как выглядит ее отец».

При этом в обоих мультсериалах присутствуют сюжетные линии о семейных отношениях. Робот Биби, один из персонажей «Смешариков», создан другим героем, Пином, который относится к нему, как к родному сыну, и регулярно рассказывает о гордости за него другим персонажам. У Маши из «Маши и Медведь» есть сестра Даша, которая часто навещает ее.

Священник отметил, что названные им недостатки не стоит считать критикой — он согласен, что эти мультсериалы можно назвать поучительными. Однако их все равно нельзя считать создающими привлекательный образ взрослой и счастливой семьи.

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RTVI отмечает, что точку зрения митрополита поддержали в Госдуме. Зампред комитета по культуре Елена Драпеко также сравнила «Симпсонов» со «Смешариками» и заявила, что в американском мультсериале представлен образ семьи, а в российском — «каждый в своей избушке».

Она посчитала положительным образы героев «Трое из Простоквашино», потому что кот Матроскин «собрал» собственную семью из Дяди Фёдора, пса, коровы и ее теленка. Соавтор «Смешариков» Илья Попов ответил, что в его произведении все герои живут в одной большой семье, а эпизоды мультсериала способствуют укреплению семейных ценностей.