Тигр напал на туриста в зоопарке Таиланда

В популярном зоопарке Tiger Kingdom, который находится на тайском острове Пхукет, тигр напал на туриста, желающего сделать с животным фотографию. Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и набрала почти 3,5 миллиона просмотров.

На кадрах индийский турист ведет тигра за поводок и периодически гладит его по спине. Затем мужчина садится рядом с хищником на одно колено, вероятно, чтобы сфотографироваться, а сотрудник зоопарка постукивает животное палкой. В этот момент тигр нападает на туриста. Человек, который снимает все на видео, опускает камеру.

Apparently an Indian man attacked by a tiger in Thailand.



This is one of those paces where they keep tigers like pets and people can take selfies, feed them etc etc.#Indians #tigers #thailand #AnimalAbuse pic.twitter.com/7Scx5eOSB4 — Sidharth Shukla (@sidhshuk) May 29, 2025

Не ясно, какие травмы в итоге получил мужчина. Однако на записи слышны его крики. Издание NDTV со ссылкой на пользователя соцсети X, который выложил это видео, пишет, что турист якобы получил «незначительные повреждения». Официальной информации о состоянии мужчины на момент публикации заметки не было.

Одна из пользовательниц X написала, что на кассах в Tiger Kingdom посетителей просят подписать обязательство об отказе от претензий в случае нападения животных. Кроме того, в комментариях под этим видео разразилась дискуссия о том, насколько гуманно содержать хищников в неволе, постоянно подвергая их контактам с людьми.

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Российский телеграм-канал Shot, в свою очередь, пишет, что российские туристы ранее жаловались жаловались, что тигров в этом контактном зоопарке «чем-то накачивают», чтобы они вели себя спокойнее в окружении людей.

В конце апреля стало известно, что в зоопарке оккупированного Мариуполя белый тигр загрыз сотрудника, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить хищника. Телеграм-каналы тогда сообщали, что на мужчину напала недавно родившая тигрица.