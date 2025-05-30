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Интернет и мемы

Тигр напал на туриста в зоопарке Таиланда

3 минуты чтения 18:21 30 мая | Обновлено: 18:22 30 мая

В популярном зоопарке Tiger Kingdom, который находится на тайском острове Пхукет, тигр напал на туриста, желающего сделать с животным фотографию. Видеозапись инцидента распространилась в социальных сетях и набрала почти 3,5 миллиона просмотров.

На кадрах индийский турист ведет тигра за поводок и периодически гладит его по спине. Затем мужчина садится рядом с хищником на одно колено, вероятно, чтобы сфотографироваться, а сотрудник зоопарка постукивает животное палкой. В этот момент тигр нападает на туриста. Человек, который снимает все на видео, опускает камеру.

Не ясно, какие травмы в итоге получил мужчина. Однако на записи слышны его крики. Издание NDTV со ссылкой на пользователя соцсети X, который выложил это видео, пишет, что турист якобы получил «незначительные повреждения». Официальной информации о состоянии мужчины на момент публикации заметки не было. 

Одна из пользовательниц X написала, что на кассах в Tiger Kingdom посетителей просят подписать обязательство об отказе от претензий в случае нападения животных. Кроме того, в комментариях под этим видео разразилась дискуссия о том, насколько гуманно содержать хищников в неволе, постоянно подвергая их контактам с людьми.

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Российский телеграм-канал Shot, в свою очередь, пишет, что российские туристы ранее жаловались жаловались, что тигров в этом контактном зоопарке «чем-то накачивают», чтобы они вели себя спокойнее в окружении людей. 

В конце апреля стало известно, что в зоопарке оккупированного Мариуполя белый тигр загрыз сотрудника, когда тот зашел в вольер, чтобы покормить хищника. Телеграм-каналы тогда сообщали, что на мужчину напала недавно родившая тигрица. 

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