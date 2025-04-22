Тигр загрыз сотрудника зоопарка во время кормления

В зоопарке оккупированного Мариуполя белый тигр загрыз сотрудника, который зашел в вольер, чтобы покормить его. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного управления СК по самопровозглашенной ДНР.

Инцидент произошел около полудня 22 апреля. По предварительным данным животное напало на сотрудника в момент, когда он зашел в вольер, чтобы покормить его. От полученных телесных повреждений мужчина погиб, сообщили в СК.

В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст.109 УК).

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«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали следователи.

По данным телеграм-канала «Mash на Донбассе», на сотрудника зоопарка напала тигрица, которая недавно родила. Погибшего мужчину звали Алексей, который переехал в оккупированный Мариуполь из аннексированного Крыма. Отмечается, что у Алексея был опыт работы с хищниками и, узнав о том, что в местном зоопарке не хватает сотрудников, устроился туда на работу.

Телеграм-канал пишет: Алексей знал, что к недавно родившей тигрице нужен особый подход из-за обострившихся реакций, но все равно поспешил зайти внутрь клетки. Отмечается, что коллега услышала крики Алексея и прибежала на помощь, однако не смогла спасти мужчину. Он погиб на месте.

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В марте в Красноармейском районе Приморского края тигр подкрался сзади и загрыз 55-летнего бывшего депутата, который вместе с напарником вышел на плановый осмотр лесозаготовительного участка. Ранее местные жители просили власти защитить их от хищников.

Тогда предварительно сообщалось, что хищное животное оторвало мужчине руку и съело часть внутренних органов.