В США сотрудника Пентагона арестовали по подозрению в шпионаже. Он попытался передать секретные документы представителям одной из «дружественных стран» из-за своего несогласия с политикой Белого дома. Об этом сообщил американский Минюст.

В ведомстве уточнили, что речь идет о 28-летнем IT-специалисте Разведывательного управления Минобороны США по имени Натан Вилас Латч, который работал там с 2019 года. Как сообщается, в последние годы он был сотрудником отдела по борьбе с внутренними угрозами, который, среди прочего, занимается выявлением лиц, «склонных к разглашению конфиденциальной информации».

Кремль национализирует «Танчики» Владельца российской версии игры обвиняют в помощи Украине, не помогли даже «молитвы за Россию». Пострадать могут миллионы игроков Интернет и мемы 11 минут чтения

В марте Федеральное бюро расследований (ФБР) узнало, что Латч сам является таким лицом. По данным спецслужбы, он выразил готовность передать секретную информацию властям одной из дружественных США стран. При этом в сообщении Минюста не уточняется о какой именно стране речь.

ФБР начало операцию против Латча. С ним от лица представителя иностранного государства вышел на связь по электронной почте один из сотрудников спецслужбы. В ходе переписки Латч признался, что «не согласен и не поддерживает ценности нынешней администрации».США.

«Он убеждал меня, что я единственная» Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия Общество 18 минут чтения

В какой-то момент по просьбе сотрудника ФБР под прикрытием Латч загрузил несколько секретных документов на флешку и оставил ее в условленном месте в одном из парков в штате Вирджиния. Позже Латч выразил готовность и дальше поставлять секретные данные, но заявил что хочет получить что-то взамен. Он уточнил, что его интересует иностранное гражданство, так как он «не ожидает, что ситуация здесь [в США] улучшится в долгосрочной перспективе».

Как сообщается, операция против Латча завершилась его арестом 29 мая.