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Мир

Сотрудник Пентагона согласился шпионить из-за несогласия с администрацией Трампа

2 минуты чтения 08:00 30 мая

В США сотрудника Пентагона арестовали по подозрению в шпионаже. Он попытался передать секретные документы представителям одной из «дружественных стран» из-за своего несогласия с политикой Белого дома. Об этом сообщил американский Минюст. 

В ведомстве уточнили, что речь идет о 28-летнем IT-специалисте Разведывательного управления Минобороны США по имени Натан Вилас Латч, который работал там с 2019 года. Как сообщается, в последние годы он был сотрудником отдела по борьбе с внутренними угрозами, который, среди прочего, занимается выявлением лиц, «склонных к разглашению конфиденциальной информации».

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В марте Федеральное бюро расследований (ФБР) узнало, что Латч сам является таким лицом. По данным спецслужбы, он выразил готовность передать секретную информацию властям одной из дружественных США стран. При этом в сообщении Минюста не уточняется о какой именно стране речь.

ФБР начало операцию против Латча. С ним от лица представителя иностранного государства вышел на связь по электронной почте один из сотрудников спецслужбы. В ходе переписки Латч признался, что «не согласен и не поддерживает ценности нынешней администрации».США.

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В какой-то момент по просьбе сотрудника ФБР под прикрытием Латч загрузил несколько секретных документов на флешку и оставил ее в условленном месте в одном из парков в штате Вирджиния. Позже Латч выразил готовность и дальше поставлять секретные данные, но заявил что хочет получить что-то взамен. Он уточнил, что его интересует иностранное гражданство, так как он «не ожидает, что ситуация здесь [в США] улучшится в долгосрочной перспективе».

Как сообщается, операция против Латча завершилась его арестом 29 мая.

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