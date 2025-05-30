По сериалу «Папины дочки» снимут фильм

Полнометражный фильм по сериалу «Папины дочки. Новые» снимет компания Yellow, Black & White, сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

В публикации отмечается, что идея снять полнометражный фильм по этому сериалу появилась еще для старых «Папиных дочек», но тогда «не сложилось». Режиссером картины, как сообщается, выступит Анатолий Колиев. Он же работал над третьим сезоном сериала. Картина выйдет после четвертого сезона.

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«Быстро, не очень дорого, проверенный рецепт… франшиза должна работать, а не висеть на стене, все правильно», — подчеркивают «Новости кинопроизводства».

Съемки фильма начнутся 31 мая в Кисловодске, пишет «Комсомольская правда». По данным издания, события будут развиваться в городе-курорте, куда семья Васильевых-Васнецовых приедет на мероприятие.

«Приятно, что для съемок продолжения этого известного и любимого многими телесериала был выбран именно Кисловодск. Старт съемочного процесса запланирован на Горе Кольцо, откуда открывается прекрасный вид на наш город. Сейчас наш город — востребованная площадка для создания новых кинолент», — прокомментировал съемки мэр города Евгений Моисеев.

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В фильме, как сообщается, участвуют Филипп Бледный, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Татьяна Орлова, Лиза Арзамасова и другие актеры.

Третий сезон сериала «Папины дочки. Новые» стартовал 2 января. По сюжету глава семейства Веник, которого играет Филипп Бледный, скрывает от своих дочерей отношения с психологом Татьяной. Выход четвертого сезона шоу запланирован на конец лета — начало осени этого года. Точную дату премьеры пока не объявляли.