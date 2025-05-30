EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

По сериалу «Папины дочки» снимут фильм

2 минуты чтения 17:12 30 мая

Полнометражный фильм по сериалу «Папины дочки. Новые» снимет компания Yellow, Black & White, сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

В публикации отмечается, что идея снять полнометражный фильм по этому сериалу появилась еще для старых «Папиных дочек», но тогда «не сложилось». Режиссером картины, как сообщается, выступит Анатолий Колиев. Он же работал над третьим сезоном сериала. Картина выйдет после четвертого сезона.

Кремль национализирует «Танчики»
Кремль национализирует «Танчики»
Владельца российской версии игры обвиняют в помощи Украине, не помогли даже «молитвы за Россию». Пострадать могут миллионы игроков
Интернет и мемы11 минут чтения

«Быстро, не очень дорого, проверенный рецепт… франшиза должна работать, а не висеть на стене, все правильно», — подчеркивают «Новости кинопроизводства».

Съемки фильма начнутся 31 мая в Кисловодске, пишет «Комсомольская правда». По данным издания, события будут развиваться в городе-курорте, куда семья Васильевых-Васнецовых приедет на мероприятие.

«Приятно, что для съемок продолжения этого известного и любимого многими телесериала был выбран именно Кисловодск. Старт съемочного процесса запланирован на Горе Кольцо, откуда открывается прекрасный вид на наш город. Сейчас наш город — востребованная площадка для создания новых кинолент», — прокомментировал съемки мэр города Евгений Моисеев.

Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
Общество8 минут чтения

В фильме, как сообщается, участвуют Филипп Бледный, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Татьяна Орлова, Лиза Арзамасова и другие актеры. 

Третий сезон сериала «Папины дочки. Новые» стартовал 2 января. По сюжету глава семейства Веник, которого играет Филипп Бледный, скрывает от своих дочерей отношения с психологом Татьяной. Выход четвертого сезона шоу запланирован на конец лета — начало осени этого года. Точную дату премьеры пока не объявляли.

    Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
    TelegramTelegram
    InstagramInstagram
    FacebookFacebook
    TikTokTikTok
    TwitterX

    Посмотрите другие материалы

    Как Российская империя легализовала проституцию
    Общество
    Как Российская империя легализовала проституцию
    Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
    00:01
    Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
    Мир
    Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
    Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
    16:00 30 мая
    Кремль национализирует «Танчики»
    Интернет и мемы
    Кремль национализирует «Танчики»
    Владельца российской версии игры обвиняют в помощи Украине, не помогли даже «молитвы за Россию». Пострадать могут миллионы игроков
    00:01 30 мая
    «Он убеждал меня, что я единственная»
    Общество
    «Он убеждал меня, что я единственная»
    Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия
    00:04 29 мая
    Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
    Общество
    Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
    И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
    00:01 28 мая
    Я сделала пластику носа и пожалела
    Общество
    Я сделала пластику носа и пожалела
    Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
    00:01 27 мая
    Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования