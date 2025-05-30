СМИ узнали о взломе телефона главы аппарата Белого дома

В США неизвестный взломал телефон главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и вышел на связь от ее имени с американскими сенаторами, губернаторами и бизнесменами. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, взломав личный телефон Уайлс, злоумышленник получил доступ к номерам «некоторых из самых влиятельных людей страны» и в течение последних нескольких недель рассылал им сообщения от ее имени. Предположительно, неизвестный использовал нейросети, чтобы сымитировать голос главы аппарата Белого дома.

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Так, одних своих собеседников он попросил составить список лиц, которых мог бы помиловать президент Дональд Трамп, а одного из сенаторов запросил денежный перевод. Сделал ли он его, не сообщается.

У получателей сообщений возникли подозрения после того, как самозванец начал задавать вопросы о Трампе, ответы на которые Уайлс должна была знать. Кроме того, злоумышленник писал с грамматическими ошибками и в более официальном стиле, чем тот, который обычно использует Уайлс.

Когда обман вскрылся, глава аппарата Белого дома связалась с получателями сообщений и извинилась перед ними. ФБР начало расследование произошедшего. По одной из версий, за взломом стоит иностранное государство.

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Как пишет WSJ, ранее Уайлс уже становилась жертвой хакеров. Так, собеседники газеты рассказали, что во время президентской предвыборной кампании 2024 года спецслужбы Ирана смогли взломать ее электронную почту и получить доступ к документу с информацией о Джей Ди Вэнсе, который на тот момент был кандидатом на пост вице-президента США.

В свою очередь, Times отмечает, что Сьюзи Уайлс — одна из давних соратниц Трампа и является членом его команды с самого начала его политической карьеры. Так, она руководила кампанией республиканца во Флориде в 2016 году, а после проигрыша Трампа на выборах в 2020 году и штурма его сторонниками Капитолия 6 января 23021 года Уайлс возглавила комитет Save America, собиравший средства на оспаривание результатов выборов в судах. После вступления Трампа в должность в январе 2025 года Уайлс стала первой женщиной, возглавившей аппарат Белого дома.