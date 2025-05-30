На севере Гватемалы нашли город майя возрастом почти 3000 лет

На севере Гватемалы археологи обнаружили руины древнего города майя, чей возраст оценивается почти в три тысячи лет. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на сообщение министерства культуры страны.

В нем говорится, что руины города под названием Лос-Абуэлос, что в переводе с испанского означает «бабушка и дедушка», найдены примерно в 20 километрах от другого важного археологического памятника Уашактун в северном департаменте Петен в Гватемале.

Как сообщается, Лос-Абуэлос датируется так называемым средним доклассическим периодом, примерно 800-500 гг. до н. э. Утверждается, что этот город был «одним из древнейших и важных церемониальных центров» цивилизации майя. Его площадь составляет около 16 квадратных километров.

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«Это место представляет собой замечательное архитектурное сооружение с пирамидами и памятниками, скульптурно оформленными в уникальном стиле, характерном для этого региона», — заявили в министерстве.

Так, среди прочего, археологи обнаружили там пирамиду высотой 33 метра с фресками доклассического периода и «уникальной системой каналов».

Там также уточнили, что свое название город получил из-за найденных там двух человекоподобных скульптур, олицетворяющих, по мнению специалистов, предков, которым поклонялись древние майя.

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«Комплекс из этих трех объектов образует ранее неизвестный городской треугольник… Эти находки позволяют нам переосмыслить понимание церемониальной и социально-политической организации доиспанского Петена», — заявили в министерстве.

В апреле в другом месте департамента Петен ученые обнаружили алтарь возрастом 1000 лет, относящийся к древней мексиканской культуре Теотиуакан. По словам ученых эта находка, говорит о связях этой культуры с цивилизацией майя.