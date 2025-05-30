На севере Гватемалы нашли город майя возрастом почти 3000 лет

На севере Гватемалы археологи обнаружили руины древнего города майя, чей возраст оценивается почти в три тысячи лет. Об этом пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на сообщение министерства культуры страны.
В нем говорится, что руины города под названием Лос-Абуэлос, что в переводе с испанского означает «бабушка и дедушка», найдены примерно в 20 километрах от другого важного археологического памятника Уашактун в северном департаменте Петен в Гватемале.
Как сообщается, Лос-Абуэлос датируется так называемым средним доклассическим периодом, примерно 800-500 гг. до н. э. Утверждается, что этот город был «одним из древнейших и важных церемониальных центров» цивилизации майя. Его площадь составляет около 16 квадратных километров.
«Это место представляет собой замечательное архитектурное сооружение с пирамидами и памятниками, скульптурно оформленными в уникальном стиле, характерном для этого региона», — заявили в министерстве.
Так, среди прочего, археологи обнаружили там пирамиду высотой 33 метра с фресками доклассического периода и «уникальной системой каналов».
Там также уточнили, что свое название город получил из-за найденных там двух человекоподобных скульптур, олицетворяющих, по мнению специалистов, предков, которым поклонялись древние майя.
«Комплекс из этих трех объектов образует ранее неизвестный городской треугольник… Эти находки позволяют нам переосмыслить понимание церемониальной и социально-политической организации доиспанского Петена», — заявили в министерстве.
В апреле в другом месте департамента Петен ученые обнаружили алтарь возрастом 1000 лет, относящийся к древней мексиканской культуре Теотиуакан. По словам ученых эта находка, говорит о связях этой культуры с цивилизацией майя.