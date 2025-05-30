Актриса из «Эйфории» выпустила мыло с водой из собственной ванны

Актриса Сидни Суини, прославившаяся ролью в сериале «Эйфория», представила лимитированную серию мыла, созданного с использованием воды из собственной ванны. Об этом актриса объявила в своем инстаграме.

Суини снова объединилась с брендом Dr. Squatch и выпустила ограниченную партию мыла под названием «Sydney’s Bathwater Bliss». По словам актрисы, мыло появится в продаже 6 июня на сайте drsquatch.com, его цена — 8 долларов за брусок.

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В описании продукта говорится, что мыло представляет собой «идеальное сочетание двух лучших мест на планете — природы и ванны Сидни Суини». Изделие, как отмечается, обладает свежим ароматом с нотами сосны, пихты и мха. Помимо самого мыла, каждый покупатель получит сертификат, подтверждающий, что оно действительно содержит воду из ванны актрисы.

По словам Сидни Суини, идея создать такое мыло возникла после того, как фанаты начали массово интересоваться водой из ее ванны после выхода вирусной рекламы Dr. Squatch в октябре прошлого года. В том ролике актриса сидела в ванной и обращалась к «грязным маленьким мальчикам». После этой кампании в соцсетях появилось множество комментариев с просьбами выпустить мыло или продать именно эту воду.

«Когда фанаты начинают просить воды из твоей ванны, у тебя два варианта: проигнорировать или… превратить ее в мыло», — прокомментировала Суини.

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Сидни Суини приобрела широкую известность благодаря роли в сериале «Эйфория». В новом сезоне, который состоит из восьми эпизодов, к своим ролям вернутся Сидни Суини, Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди и другие.

В феврале Variety сообщил, что к проекту также присоединится актриса Шэрон Стоун. Какую роль она исполнит в сериале — пока неизвестно. Сама актриса призналась, что «нет ничего более захватывающего», чем работать с командой «Эйфории». Стоун назвала создателя сериала Сэма Левинсона гением и охарактеризовала актерский состав шоу как «глубоко трогательный».



