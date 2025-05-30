Выброшенную на берег лодку с останками 11 человек нашли на Карибах

Королевская полиция Сент-Винсента и Гренадин (RSVGPF) сообщила о начале расследования в связи с обнаружением выброшенного на берег судна с человеческими останками. Как передает американский телеканал Fox News лодку с 11 телами обнаружили в понедельник на берегу острова Кануан в восточной части Карибского моря.

По данным полиции, обнаруженные на лодке тела находились «на поздней стадии разложения», а у некоторых трупов отсутствовали части тела. Правоохранители также нашли на борту несколько паспортов, предположительно, Республики Мали, расположенной на западе Африки. Несмотря на обнаруженные документы, полиция официально не опознала ни одно из тел, сообщив, что расследование продолжается.

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Обнаруженные человеческие останки были перевезены в морг медицинского учреждения на острове Сент-Винсент для дальнейших судебно-медицинских и следственных процедур.

«Этот инцидент вызывает глубокую обеспокоенность, и мы понимаем интерес общественности к этому вопросу. Мы заверяем вас, что RSVGPF относится к этому расследованию с максимальной серьезностью и деликатностью», — заявили в полиции.

Fox News напоминает, что в июле 2023 года Госдепартамент США объявил Мали страной, не рекомендованной для посещения американскими гражданами.

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«Насильственные преступления, такие как похищения людей и вооруженные ограбления, распространены в Мали. Насильственные преступления вызывают особую озабоченность во время местных праздников и сезонных мероприятий в Бамако, его пригородах и южных регионах Мали», — пояснили тогда в американском внешнеполитическом ведомстве.

Там также добавили, что предпочтительной целью террористов и похитителей людей в Мали становятся граждане западных стран.