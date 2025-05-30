Линдси Лохан рассказала о переезде из Лос-Анджелеса ради внутреннего покоя

Американская актриса Линдси Лохан уехала из Лос-Анджелеса еще 12 лет назад, сначала в Лондон, а затем в Дубай, где, по ее словам, наконец обрела внутренний покой. Любимица папарацци в прошлом теперь ведет семейную и уединенную жизнь в основном за пределами США. В беседе с ведущей Saturday Night Live Хлоей Файнман Лохан рассказала о том, как она наслаждается материнством, соблюдает распорядок дня, а также о возвращении на большие экраны.

38-летняя Лохан впервые показала поклонникам фотографии своего годовалого сына Луая в феврале этого года. На снимках ребенок запечатлен вместе с ней и с его отцом — 36-летним арабским финансистом Бадером Шаммасом. По словам Лохан, сейчас она придерживается строго расписания, но в Лос-Анджелесе, где она периодически бывает, это делать сложно.

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«Даже когда я беру сына с собой в парк в Лос-Анджелесе, я нервничаю и думаю: “А камеры там есть?”. В Нью-Йорке волноваться не о чем, там нас никто не беспокоит. У каждого свои дела», — отметила актриса. При этом она подчеркнула, что в Дубае она чувствует себя в безопасности и ощущает уединение и покой.

Лохан подчеркнула, что хотела бы проводить там больше времени, но это не всегда удается. «Самое главное — мой муж, сын и я. Все дело в балансе и в распорядке. Особенно, когда у тебя есть ребенок, распорядок — самое важное», — сказала она.

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В августе 2025 года должна состояться премьера фильма «Чумовая пятница 2» — это продолжение одноименного фильма 2003 года. Лохан там играет одну из главных ролей. «Он казался легким, веселым и свежим одновременно», — прокомментировала будущую премьеру актриса.

Лохан вернулась к актерской работе после долгого перерыва благодаря Netflix. Стриминговый сервис за три года спродюсировал и выпустил три романтических комедии с ней в главной роли: «Влюбленные в Рождество» (2022), «Ирландское желание» (2024) и «Наш маленький секрет» (2024).