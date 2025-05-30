EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые создали сообщающую о переутомлении «электронную татуировку»

2 минуты чтения 17:07 30 мая

Американские ученые разработали «электронную татуировку» — беспроводное ультратонкое устройство, которое в режиме реального времени отслеживает уровень стресса и переутомления человека. Переносное устройство, которое крепится ко лбу, считывает напряжение по сигналам мозга и движениям глаз. Результаты опубликованы в журнале Device.

«При выполнении человеком сложных и ответственных задач мы можем в режиме реального времени отслеживать и расшифровывать уровень умственной нагрузки», — утверждает одна из разработчиц, биомедицинский инженер из Техасского университета в Остине Наньшу Лу. По ее словам, такие данные могут использоваться для перераспределения задач, своевременной замены сотрудников или подачи сигналов тревоги, если когнитивная перегрузка достигает критического уровня.

Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
Мир10 минут чтения

Чтобы создать надежное и удобное устройство, команда разработала электроды, устойчивые к мимике и потоотделению. Они сохраняют стабильный сигнал и комфортны для длительного ношения, в том числе под шлемами и гарнитурами. При этом сенсоры должны были улавливать особенно слабые сигналы, поступающие из префронтальной коры головного мозга — области, отвечающей за мышление, принятие решений и обработку информации. Эти сигналы значительно слабее, чем, например, сигналы сердца.

Решением стала гибкая «татуировка», которую можно наклеить на лоб в области «третьего глаза». В ее центральном модуле находится батарея, от которой отходят полупрозрачные электроды — они протянуты к вискам, щекам и за уши. Такое расположение позволяет улавливать движения глаз и стабилизировать сигнал.

Устройство, как отмечается, сочетает в себе технологии электроэнцефалографии (ЭЭГ) и электроокулографии (ЭОГ), что позволяет одновременно фиксировать два ключевых показателя когнитивной нагрузки — мозговую активность и движения глаз.

Кремль национализирует «Танчики»
Кремль национализирует «Танчики»
Владельца российской версии игры обвиняют в помощи Украине, не помогли даже «молитвы за Россию». Пострадать могут миллионы игроков
Интернет и мемы11 минут чтения

В ходе лабораторных испытаний добровольцам надели устройство и попросили выполнить задания на память и арифметику. По словам ученых, сенсор надежно различал периоды напряжения и расслабления, сохраняя точность даже при движениях головы и моргании. Отмечается, что это подтверждает его потенциал для использования в реальных условиях — например, в операционных или кабинах пилотов.

Тем не менее, как отмечает физик из Тель-Авивского университета и соучредитель компании X-trodes, специализирующейся на носимой биоэлектронике, Яэль Ханейн, для полноценного применения устройства в полевых условиях требуются дополнительные исследования, особенно в условиях резких и непредсказуемых движений всего тела. По его словам, следующий этап — доказать, что устройство способно сохранять точность измерений ЭЭГ не только при сидячей работе, но и во время ходьбы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Мир
Журналистка легла в психиатрическую клинику ради репортажа
Это сделало ее настоящей звездой. Вот что она там увидела
16:00 30 мая
Кремль национализирует «Танчики»
Интернет и мемы
Кремль национализирует «Танчики»
Владельца российской версии игры обвиняют в помощи Украине, не помогли даже «молитвы за Россию». Пострадать могут миллионы игроков
00:01 30 мая
«Он убеждал меня, что я единственная»
Общество
«Он убеждал меня, что я единственная»
Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия
00:04 29 мая
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Общество
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
00:01 28 мая
Я сделала пластику носа и пожалела
Общество
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
00:01 27 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования