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Мир

Бэнкси показал свою новую работу

2 минуты чтения 09:08 30 мая

Британский анонимный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, показал свою новую работу. Фото граффити, выполненного с помощью трафарета, он опубликовал в своем инстаграме.

Работа представляет собой нарисованную на тротуаре тень от столба, которая переходит на стену и превращается в маяк. Рисунок сопровождается надписью: «Я хочу быть тем, что вы видите во мне».

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При этом художник никак не прокомментировал свой пост и не указал геолокацию новой работы. Британское издание Metro предположило, что граффити находится в квартале Ле-Панье во французском Марселе.

Несмотря на свою мировую известность Бэнкси до сих пор хранит в тайне свою настоящую личность. Анонимность даже стоила ему авторских прав на несколько своих работ.

Многие граффити Бэнкси затрагивают остросоциальные и политические темы, такие как иммиграция, бездомность и война в Украине. После начала полномасштабного российского вторжения художник посетил эту страну и создал там семь муралов в разных городах, включая Киев.

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При этом художник как правило не комментирует своих работ, оставляя аудитории самой решать, какой в них заложен смысл. Так, в августе 2024 года он нарисовал в Лондоне горного козла, «стоящего» на опоре здания с развернутой в его сторону реальной камерой уличного видеонаблюдения. 

Тогда пользователи сети предположили, что Бэнкси хотел показать, что даже в самых труднодоступных местах нет места уединению,

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