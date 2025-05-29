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Мир

Война в Украине заставила Норвегию готовиться к тотальной обороне

2 минуты чтения 14:55 29 мая

Российское вторжение в Украину заставило власти Норвегии пересмотреть свое отношение к безопасности и начать всерьез готовиться к возможному нападению. Об этом пишет Associated Press (AP).

Так, в мае правительство Норвегии впервые опубликовало стратегию национальной безопасности, заявив, что страна столкнулась с самой серьезной ситуацией в области безопасности со времен Второй мировой войны. «После десятилетий мира, для Норвегии и Европы началась новая эра», — говорится в документе.

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«Происходящее в Украине, должно стать сигналом тревоги для всех, и мы должны усилить нашу оборону, чтобы не допустить, чтобы с нами произошло что-то подобное», — заявил AP премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Как отмечает AP, Норвегия вслед за другими странами Северной Европы продвигают концепцию тотальной обороны, которая предполагает участие всего общества в защите от военных и невоенных угроз. 

В январе норвежские власти также объявили, что возвращаются к практике строительства бомбоубежищ в новых зданиях, как это делали там до 1998 года. Гражданам страны рекомендовано иметь в домах запас еды и воды на семь дней, а также быть готовыми к отключениям водоснабжения и электричества на более долгий срок.

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Министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик заявил агентству AP, что «угроза растет» из-за российской кампании вандализма, саботажа и поджогов по всей Европе. По его словам, целями российских диверсантов могут стать энергосети, интернет-кабели и системы водоснабжения.

«Саботаж стал одной из угроз, которая сейчас находится на радаре в таких масштабах, каких мы не видели, наверное, со времен Второй мировой войны», — сказал Эвен Тведт, главный сотрудник службы безопасности Kongsberg Group — компании, производящей высокоточное вооружение, которое Норвегия поставляет Украине.

Он отметил, что на предприятии уже были подозрительные происшествия, когда над ним, несмотря на запрет, летали неопознанные дроны, а неизвестные пытались проникнуть за периметр безопасности предприятия.

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