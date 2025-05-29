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Мир

В Оксфорде вернутся к рукописным экзаменам из-за плагиата и использования ИИ

2 минуты чтения 00:11

Факультет средневековых и современных языков Оксфордского университета (MML) собирается вновь ввести закрытые письменные экзамены почти по всем предметам из-за опасений относительно плагиата и использования студентами искусственного интеллекта. Об этом сообщает студенческая газета университета Cherwell.

По ее данным, официально студентам еще не объявили о нововведении, однако о нем рассказали преподаватели факультета. Студенты, которые сейчас учатся на втором и третьем курсах, теперь будут сдавать экзамены очно, а не на онлайн-портале Inspera, который факультет начал использовать в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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«В прошлый понедельник <…> Совет факультета проголосовал за то, чтобы с 2026 года выпускные экзамены были закрытыми, проводились в очной форме и писались от руки. Многие из нас, представителей студентов, обратили внимание на такие моменты, как сведение знаний к простому заучиванию и недостатки внедрения этого изменения для людей, которые уже начали готовиться к выпускным экзаменам», — рассказал Сэм Филд-Гибсон, представитель студентов в Объединенном консультативном комитете (JCC).

По его словам, Совет факультета объяснил свое решение высоким риском применения генеративного ИИ в онлайн-экзаменах. На вопрос о том, представлял ли раньше генеративный ИИ проблему, представителю студентов ответили, что для факультета «важен сам принцип» перехода на рукописный формат и что программное обеспечение, которое должно выявлять написанные ИИ тексты, не всегда может точно определить их авторство, что приводит к ложным обвинениям в адрес студентов.

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Также в Оксфорде отметили, что MML дольше других факультетов принимал экзамены в онлайн-формате. Студент университета рассказал Cherwell, что, по его мнению, очные экзамены требуют особой подготовки и что «было бы несправедливо ожидать» быстрой адаптации учащихся к нововведениям.

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