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Интернет и мемы

Дженна Ортега рассказала о трудностях после участия в проекте «Уэнсдей»

2 минуты чтения 17:56 29 мая

Дженна Ортега, сыгравшая Уэнсдей в одноименном сериале 2022 года, дала интервью Harperʼs Bazaar, в котором рассказала о своей жизни после выхода мирового хита и обрушившейся на нее славе. 

Актриса призналась, что по натуре она интроверт, поэтому ей тяжело справляться с повышенным вниманием в своей персоне, как тяжело было бы и ее персонажу: «Уэнсдэй — изгой и чужачка, но в то же время икона поп-культуры. Она аутсайдер, а теперь она на этих кружках, коробках с хлопьями и футболках. Ты сразу думаешь: «О, чувак, она бы это ненавидела!»».

По словам Дженны Ортеги, она была настолько фрустрирована славой, что пыталась ограничить свое присутствие в социальных сетях, купила кнопочный телефон и планировала провести лето на ферме. Но планы изменились, когда Тим Бертон предложил ей роль в сиквеле «Битлджуса», и она провела лето на съемках в Лондоне.

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Актриса рассказала также о своей борьбе с тревожностью, которая проявлялась и на физическом уровне — она так стискивала зубы во сне, что повредила капу, и пожаловалась на то, что чувствует себя заложником образа Уэнсдей. После выхода сериала ее якобы воспринимают как школьницу, а не молодую женщину, что помешало ей претендовать на более зрелые роли. 

Сейчас Дженна Ортега участвует в нескольких проектах. В частности, она играет главную роль в фильме режиссера Тайки Вайтити «Клара и Солнце» по роману нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро и снимается вместе с Натали Портман в черной комедии «Галеристка». Актриса также готовится к выходу второго сезона «Уэнсдей», релиз запланирован на август 2025 года. Кстати, во втором сезоне она поучаствовала не только как актриса, но и как продюсер. По ее инициативе в сериале появится Леди Гага.

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