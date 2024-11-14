Леди Гага появится во втором сезоне «Уэнсдей»

Американская певица Леди Гага присоединится ко второму сезону сериала «Уэнсдей» Тима Бертона. Какую роль она сыграет, пока неизвестно. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на неназванный источник.

По данным издания, сейчас в Европе идут съемки второго сезона. В них также участвуют Дженна Ортега, Гвендолин Кристи, Луис Гусман, Кэтрин Зита-Джонс и Кристина Риччи.

Как отмечает Entertainment Weekly, в январе 2023 года на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Дженна Ортега заявила, что хочет, чтобы Леди Гага присоединилась ко второму сезону «Уэнсдей», и даже набросала для нее потенциальную сюжетную линию.

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«Я уверена, что Netflix это понравилось бы. Мне кажется, что у миссис Торнхилл и Уэнсдей были странные отношения, или они как-то понимали друг друга определенным образом. Так что если бы Леди Гага присоединилась к сериалу, это были бы два монстра, которые понимали бы друг друга», — отметила тогда Ортега.

Ранее Леди Гага уже сыграла несколько заметных ролей в кино. Певица снялась в мюзикле «Звезда родилась», после чего была номинирована на «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль», а сама картина победила в номинации «Лучшая песня». Также Леди Гага сыграла в пятом сезоне сериала «Американская история ужасов», за что получила «Золотой глобус», драме «Дом Gucci» и сиквеле «Джокера».

Кроме того, в настоящее время певица работает над седьмым сольным альбомом релиз которого запланирован на февраль 2025 года, а в октябре этого года был выпущен главный сингл «Disease».

Первый сезон сериала «Уэнсдей» вышел на Netflix в 2022 году и стал хитом стрим-сервиса. В начале 2023 года сериал продлили на второй сезон, а в октябре 2024-го — на третий. Релиз второго сезона запланирован на 2025 год.