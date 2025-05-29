Отколовшийся ледник почти полностью разрушил деревню в Швейцарии

В швейцарских Альпах откололся большой участок ледника Берч, в результате чего поток льда, грязи и камней завалил большую часть деревни Блаттен в кантоне Вале. Об этом сообщает The Guardian.

«На данный момент я могу сказать, что около 90% деревни засыпано или разрушено, так что это большая катастрофа, которая здесь произошла», — заявил Стефан Ганзер, глава службы безопасности южного региона Вале.

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В заявлении регионального правительства сказано, что отколовшийся ледник вызвал оползень, от которого пострадала не только деревня, но и русло близлежащей реки, из-за чего возник риск образования запруды. Ганзер добавил, что ситуация «может ухудшиться».

Мэр Блаттена Маттиас Белльвальд пообещал восстановить деревню. Би-би-си пишет, что правительство Швейцарии пообещало выделить финансирование, чтобы гарантировать жителям возможность остаться если не в самой деревне, то по крайней мере в ее окрестностях. В то же время глава регионального управления по стихийным бедствиям Рафаэль Майораз предупредил, что может потребоваться дополнительная эвакуация близлежащих районов.

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Также власти сообщили об одном пропавшем без вести. Всего в деревне живет около 300 человек. В прошлый раз местных жителей эвакуировали 19 мая после того, как геологи, наблюдающие за районом, указали на нестабильность ледника и предупредили о риске обвала.

Как отмечает Би-би-си, из-за изменений климата таяние ледников ускоряется. Согласно последним исследованиям, ледники в Швейцарии могут полностью исчезнуть в течение столетия, если глобальное потепление не удастся замедлить.