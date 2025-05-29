Представлен новый доклад о «шокирующих» последствиях глобального потепления

Вероятность того, что в ближайшие пять лет может наступить год, когда температура воздуха будет на 1,5 градуса выше, чем в среднем в раннюю доиндустриальную эпоху, составляет 86%. При этом повышение на 2 градуса эксперты оценили в 1%, назвав эту вероятность «шокирующей». Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (WMO).

Климатологи предупреждают, что стремительное потепление повысит риск экстремальных засух, наводнений и разрушительных лесных пожаров, а также поставит под угрозу здоровье людей, экономику стран и природные экосистемы. В докладе отмечается, что если не сократить выбросы углерода, последствия будут нарастать с каждым годом.

Согласно отчету WMO, в период с 2025 по 2029 год среднегодовая глобальная температура у поверхности Земли, как ожидается, будет на 1,2–1,9 градуса выше, чем в среднем в раннем доиндустриальном периоде (1850–1900 годы).

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Также существует вероятность в 80%, что по крайней мере один год из этого пятилетнего периода окажется теплее, чем самый жаркий год за всю 175-летнюю историю наблюдений — на данный момент это 2024 год.

Вероятность того, что в один год этого периода температура превысит доиндустриальный уровень на 1,5 градуса, составляет уже 86%. Например, в отчете WMO за 2020 год она составляла только 40%, отмечает The Guardian.

Самое резкое потепление будет в Арктике: зимние температуры там растут в 3,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. В Амазонии ожидаются более частые засухи, а Южная Азия, Сахель — тропический саванный регион в Африке — и Северная Европа, включая Великобританию, рискуют столкнуться с ростом осадков.

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По оценке Леона Хермансона из британской метеослужбы, 2025 год, вероятно, войдет в тройку самых жарких. При этом Крис Хьюитт из WMO призывает не терять надежду, подчеркивая, что еще не поздно остановить потепление. Для этого, по его словам, сторонам необходимо сократить выбросы ископаемого топлива — нефти, газа, угля и древесины.

В России за последние 50 лет зимние температуры выросли в среднем на три градуса, сообщил в конце января этого года эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин. «В Арктике – несколько больше, на юге России – несколько меньше», — пояснил он.

По данным Climate Action Tracker, усилия России по борьбе с изменением климата остаются крайне недостаточными.