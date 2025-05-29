Кошки умеют отличать хозяина от незнакомцев по запаху

Домашние кошки могут отличить запах своего владельца от запахов посторонних людей. К такому выводу, как передает Би-би-си, пришли исследователи из Токийского сельскохозяйственного университета.

В рамках исследования ученые дали 30 кошкам пластиковые пробирки, внутри которых находились ватные тампоны с запахом их хозяина, либо тампон с запахом постороннего человека того же пола, что и их хозяин, либо чистый тампон.

«Он убеждал меня, что я единственная» Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия Общество 18 минут чтения

В результате они обнаружили, что на обнюхивание пробирок с запахами незнакомцев или содержащие чистый тампон эти животные тратят заметно больше времени, чем на пахнущие хозяевами. Исследователи утверждают, что такое поведение кошек говорит о том, что они что они могут различать запахи знакомых и незнакомых людей.

При этом авторы исследования подчеркнули, что полученные результаты не обязательно означают, что кошки способны идентифицировать по запаху конкретных людей, например, своего хозяина. По их словам, для такого вывода потребуются дополнительные эксперименты.

Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции Общество 8 минут чтения

«Необходимо провести поведенческие эксперименты, в которых кошкам будут предъявляться множественные стимулы с запахом известного человека, и нам нужно будет найти у кошек определенные поведенческие модели, которые проявляются только в ответ на запах хозяина», — пояснил один из авторов исследования Хидехико Утияма.

В ходе проведенных ранее исследований уже удалось установить, что домашние кошки способны различать человеческие голоса и интерпретировать взгляд человека, чтобы найти еду. Кроме того, эти животные способны определять эмоциональное состояние человека по запаху и менять в соответствии с ним свое поведение.