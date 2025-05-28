Зумеры и миллениалы начали разочаровываться в Трампе

Решения, принятые президентом США Дональдом Трампом после возвращения в Белый дом, уже начали менять отношение к нему миллениалов и зумеров. Среди представителей этих возрастных групп оно ухудшается быстрее, чем в среднем по стране. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на статистические данные.

В среднем с середины января чистый рейтинг одобрения Трампа по стране снизился на 13 процентных пунктов, а среди молодежи на 25 пунктов. Теперь большинство людей младше 30 лет относятся к президенту отрицательно. Это, по мнению журналистов, свидетельствует о том, что Демократическая партия может попробовать переменить их на свою сторону.

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Журналисты отмечают, что именно поддержка людей, родившихся между 1981 и 2006 годами, стала одной из причин победы Трампа на президентских выборах 2024 года. Они, как сообщает The Economist, считались сторонниками Демократической партии, однако перед этой кампанией Республиканская партия смогла заметно нарастить свою поддержку среди молодых людей.

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The Economist отмечает, что молодые люди были недовольны своим экономическим положением — уровень безработицы среди людей в возрасте от 18 до 24 лет был выше среднего по стране, а их уровень заработка делал маловероятным приобретение собственного дома, а также накопление сбережений. Именно этот вопрос, а не дискуссии об иммиграционном режиме, по мнению журналистов, стал причиной для увеличения уровня поддержки кандидата от Республиканской партии.

Однако «хаотичные» действия администрации Трампа уже заставляют значительную часть зумеров и миллениалов менять свои политические предпочтения. Журналисты отмечают, что из-за молодого возраста их склонность поддерживать какую-либо из партий не является устойчивой, и политические силы будут бороться за поддержку этих людей в будущем.