В Telegram добавят чат-бот Илона Маска

В мессенджер Telegram интегрируют чат-бот Grok, который создан основанной и контролируемой Илоном Маском компанией xAI. Об этом сообщил создатель Telegram Павел Дуров в своем канале.

Дуров рассказал, что доступ к Grok будет продаваться по подписке внутри Telegram, мессенджер получит 50% вырученных от этого средств, а также 300 миллионов долларов. Договоренность с Маском будет действовать год, интеграция должна начаться летом этого года. Дуров не назвал точной даты появления Grok внутри Telegram.

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Основатель Telegram прикрепил к своему посту видео, в котором продемонстрировал принцип интеграции Grok в мессенджер. Из него следует, что пользователи смогут общаться с чат-ботом через отдельную беседу, пользоваться возможностью пересказа содержимого документов и бесед внутри Telegram, а также проводить фактчекинг текстов, опубликованных в телеграм-каналах. После сделанного Дуровым объявления стоимость криптовалюты экосистемы Telegram TON вырастала более чем на 20%, но затем немного снизилась, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Forbes отмечает, что часть функций Grok уже доступна пользователям Telegram, купившим подписку Premium. Журналисты сообщают, что чат-бот также интегрирован в социальную сеть X, принадлежащую компании xAI, которая купила X у самого Маска в конце этого марта.

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Ранее журналисты сообщали о сбое в работе Grok, во время которого нейросеть «призналась», что ее создатели дали указание оценивать «геноцид белых» в ЮАР в качестве «реального и расово мотивированного». Чат-бот рассказывал пользователям свою трактовку событий в ЮАР вне контекста вопроса — он мог игнорировать смысл написанного пользователями и продолжать возвращаться к этой теме. Позже проблему исправили, а ответы отредактировали.