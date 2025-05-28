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Мир

«Непослушных» женщин в Саудовской Аравии изолируют и пытают в специальных «домах заботы»

2 минуты чтения 14:32

Активисты и правозащитники требуют закрыть сеть секретных учреждений по «перевоспитанию» женщин в Саудовской Аравии. Власти утверждают, что там обеспечивают безопасность и поддержку, однако по многочисленным свидетельствам, собранным The Guardian, женщин содержат в «адских условиях» и подвергают пыткам.

По данным газеты, учреждения под названием «Дар аль-Реая» начали открываться по всей Саудовской Аравии еще в 1960-х годах. Власти называют их «домами заботы» и утверждают, что это безопасные места для девушек, «осужденных или обвиняемых в различных преступлениях», где с ними работают психиатры и помогают вернуться в семью.

Однако бывшие воспитанницы рассказывают обратное. По их словам, в «домах заботы» девушек подвергают обыскам с полным раздеванием, «проверяют», девственны ли они, а также заставляют принимать снотворное.

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«Это тюрьма, а не „дом заботы“, как они любят это называть. Девушек там лишают имени — их называют по номерам: „Номер 35, иди сюда“. Одна из воспитанниц попыталась назвать свою фамилию — ее избили плетками. За отказ молиться — бьют. За то, что нашли наедине с другой девушкой — снова бьют и обвиняют в гомосексуальности. Охранники собираются и наблюдают за тем, как их избивают», — рассказала активистка Сара Аль-Яхия, которая инициировала кампанию за закрытие подобных учреждений.

Сейчас женщина живет в изгнании. В разговоре с журналистом газеты она поделилась, что в детстве отец насиловал ее и угрожал отправить в «Дар аль-Реая», если она «не подчинится» ему. По ее словам, она не единственная, кому приходится делать выбор — терпеть насилие или ехать в учреждение с «адскими условиями».

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Женщины, содержащиеся в этих учреждениях, практически полностью изолированы от внешнего мира. Без разрешения семьи или мужского опекуна они не могут покинуть стены «Дар аль-Реая» и рискуют провести там годы. The Guardian отмечает, что всего за последние полгода журналистам удалось собрать десятки свидетельств, в которых описываются случаи порок, психологического давления, религиозного насилия и даже самоубийств заточенных там женщин.



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