EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Уилл Смит начнет брать деньги за фото с собой

2 минуты чтения 16:19

Известный американский актер Уилл Смит включил в билеты на свой мировой тур отдельное предложение — возможность сделать групповое фото с ним. Его стоимость значительно превышает цену билетов. На публикацию британских СМИ об этом обратило внимание медиа «Афиша Daily».

Так, обычные билеты на выступление Смита в Лондоне, Скарборо и Вулверхэмптоне стоят 82 доллара (около 6,5 тысячи рублей). Но за 527 долларов (примерно 42 тысячи рублей) его поклонники смогут поприсутствовать на саундчеке, получат «эксклюзивный набор сувениров от актера», а также право приоритетного прохода и возможность сделать с ним групповое фото. 

Монстры Labubu свели с ума весь мир
Монстры Labubu свели с ума весь мир
Россияне тратят на них миллионы рублей. Что это такое и откуда они взялись?
Интернет и мемы9 минут чтения

«Афиша Daily» отмечает, что на некоторые выступления Смита в рамках этого тура специальное предложение с групповым фото может стоить дороже. Например, сфотографироваться с актером в Кардиффе можно будет за 1740 долларов (около 140 тысяч рублей).

Мировой тур Уилла Смита пройдет с июня по сентябрь 2025 года. В его рамках актер выступит с музыкальным альбомом «Based on a True Story», на запись которого он, по собственным словам, потратил около полутора лет. Новый альбом стал первым музыкальным релизом Смита за последние 20 лет. Входящие в него треки он охарактеризовал как «самую личную и мощную музыку, которую когда‑либо писал».

Я купила дом мечты в испанской деревне
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
Общество8 минут чтения

Ранее РБК сообщал о паузе в актерской карьере, которую Смит был вынужден сделать после конфликта, случившегося между ним и ведущим Крисом Роком на церемонии вручения премии «Оскар» 27 марта 2022 года. Тогда актер ударил ведущего из-за шутки про его жену Джаду Пинкетт-Смит, после этого его популярность значительно снизилась.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Общество
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
00:01
Я сделала пластику носа и пожалела
Общество
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
00:01 27 мая
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
Политика
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
19:33 26 мая
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена
00:01 26 мая
Стейк с кровью
Криминал
Стейк с кровью
Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим
17:00 25 мая
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
Общество
Я стала донором яйцеклеток и чуть не умерла
У меня разорвало яичники, и я потеряла много крови, а клиника даже не извинилась передо мной
00:01 25 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования