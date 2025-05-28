Уилл Смит начнет брать деньги за фото с собой

Известный американский актер Уилл Смит включил в билеты на свой мировой тур отдельное предложение — возможность сделать групповое фото с ним. Его стоимость значительно превышает цену билетов. На публикацию британских СМИ об этом обратило внимание медиа «Афиша Daily».

Так, обычные билеты на выступление Смита в Лондоне, Скарборо и Вулверхэмптоне стоят 82 доллара (около 6,5 тысячи рублей). Но за 527 долларов (примерно 42 тысячи рублей) его поклонники смогут поприсутствовать на саундчеке, получат «эксклюзивный набор сувениров от актера», а также право приоритетного прохода и возможность сделать с ним групповое фото.

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«Афиша Daily» отмечает, что на некоторые выступления Смита в рамках этого тура специальное предложение с групповым фото может стоить дороже. Например, сфотографироваться с актером в Кардиффе можно будет за 1740 долларов (около 140 тысяч рублей).

Мировой тур Уилла Смита пройдет с июня по сентябрь 2025 года. В его рамках актер выступит с музыкальным альбомом «Based on a True Story», на запись которого он, по собственным словам, потратил около полутора лет. Новый альбом стал первым музыкальным релизом Смита за последние 20 лет. Входящие в него треки он охарактеризовал как «самую личную и мощную музыку, которую когда‑либо писал».

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Ранее РБК сообщал о паузе в актерской карьере, которую Смит был вынужден сделать после конфликта, случившегося между ним и ведущим Крисом Роком на церемонии вручения премии «Оскар» 27 марта 2022 года. Тогда актер ударил ведущего из-за шутки про его жену Джаду Пинкетт-Смит, после этого его популярность значительно снизилась.