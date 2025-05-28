В тампонах обнаружили высокое содержание токсичного вещества

В тампонах одного из популярных в Великобритании брендов обнаружен высокий уровень глифосата — средства для борьбы с сорняками (гербицида), сказано в совместном отчете Сети по борьбе с пестицидами Великобритании (PAN UK), Женской экологической сети и организации Pesticide Collaboration, на который обратила внимание газета The Guardian.

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Авторы исследования провели анализ тампонов от 15 разных производителей. В одной из коробок они обнаружили содержание глифосата в концентрации 0,004 милиграммов на килограмм. Для сравнения исследователи привели пример, что максимально допустимый уровень глифосата в питьевой воде в 40 раз ниже и составляет 0,0001 мг/кг. Названия брендов исследователи не привели.

«Нам необходимо срочно снизить общую токсическую нагрузку, и нам не следует беспокоиться о глифосате и других крайне опасных пестицидах в наших продуктах для менструального цикла. Это вопиющий пробел в регулировании охраны здоровья и безопасности, который правительству необходимо срочно устранить», — заявила глава PAN UK Джози Коэн.

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Международное агентство по изучению рака считает глифосат «вероятно канцерогенным» для человека веществом. В эту категорию входят факторы окружающей среды, для которых есть только «ограниченные» доказательства влияния на возникновение рака у человека, при этом существуют «достаточные» доказательства появления рака у подопытных животных при воздействии того или иного вещества в чистом виде.