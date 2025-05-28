Парламент Франции поддержал легализацию эвтаназии

Французские депутаты проголосовали за законопроект, легализующий эвтаназию. Он должен разрешить людям, ухаживающим за пациентами на последних стадиях неизлечимых заболеваний, помогать им при уходе из жизни. Об этом сообщает Би-би-си.

Национальная ассамблея одобрила законопроект, поддержанный президентом страны Эммануэлем Макроном, 305 голосами против 199. Теперь он поступит в верхнюю палату, Сенат, перед вторым чтением в Национальной ассамблее. Сторонники законопроекта надеются, что он пройдет все процедуры к 2027 году.

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В случае принятия закона Франция станет восьмой страной в Европе, разрешившей ассистированную смерть. При этом французский закон будет более жестким, нежели аналогичные законы в Нидерландах и Бельгии — эти страны первыми в Европе разрешили эвтаназию.

Чтобы прибегнуть к эвтаназии, пациент должен соответствовать ряду критериев. В частности, он должен быть старше 18 лет, иметь французское гражданство или вид на жительство и страдать «серьезным и неизлечимым заболеванием», которое «опасно для жизни и находится в запущенной или терминальной стадии», из-за чего пациент испытывает «постоянные физические или психологические страдания».

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Пациент должен быть способен «свободно и осознанно выражать» свое желание уйти из жизни. Через 48 часов после этого он должен подтвердить свое желание. Разрешение на применение препарата будет выдавать бригада врачей. Ввести его может как сам пациент, так и медработник. При этом медиков, выступающие против эвтаназии, не будут обязывать ее проводить. В то же время попытка помешать оказать соответствующую помощь станет уголовно наказуемой.

В настоящее время во Франции разрешена пассивная эвтаназия — например, отказ от искусственного поддержания жизни и глубокая седация перед смертью. Но у пациентов, ищущих варианты активного завершения жизни, нет иного выбора, кроме как ехать в другие страны, где эвтаназия легальна.