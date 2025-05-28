Против режиссера Кевина Костнера подали иск из-за несогласованной сцены изнасилования

Каскадерша Девин Ла Белла, работавшая над «Барби» и «Американской историей ужасов», подала иск против актера и режиссера Кевина Костнера из-за съемки сцены изнасилования для фильма «Горизонты: Часть вторая», о которой ее не предупредили. Представители Костнера утверждают, что претензии актрисы «полностью противоречат собственным действиям Ла Беллы и фактам».

Ла Белла подчеркнула, что съемка этой сцены отличалась от съемки предыдущей сцены изнасилования в фильме Костнера: та съемка была согласована и внесена в график, перед ней проходили репетиции с участием координатора по трюкам, а координатор по интимным сценам контролировал как репетиции, так и саму съемку. Весь процесс проходил на закрытой съемочной площадке, у актеров была возможность делать перерывы между дублями.

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Согласно иску актрисы, на следующий день после съемки согласованной сцены изнасилования ее принудили участвовать в еще одной, о которой она не знала заранее. По ее словам, ей сказали лечь на повозку, после чего появился актер Роджер Айвенс, который начал имитировать изнасилование. «Айвенс яростно задрал юбку мисс ЛаБеллы, как будто пытаясь проникнуть в нее против ее воли», — сказано в документе.

В заявлении Ла Беллы отмечается, что Костнер не всегда командовал «Начали!» и «Стоп!», поэтому она не всегда могла понять, когда заканчивается съемка одного дубля и начинается следующий. Она добавила, что во время пауз Айвенс продолжал держать руку на ее теле. Также Ла Белла заявила, что костюмеры не подготовили ее нижнее белье к съемке, в которой будет задрана ее юбка.

Ла Белла сообщила, что этот инцидент «резко остановил» ее карьеру: после того, как она пожаловалась на съемку координаторам трюков и интимных сцен, ее начали игнорировать, а потом не пригласили на съемку третьей части картины. Также она отмечает, что работа, которая раньше ее вдохновляла, стала ее пугать, она начала чувствовать себя «ненужной и никчемной».

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Адвокат Костнера Марти Сингер сказал, что его клиент «всегда хочет убедиться, что всем комфортно работать над его фильмами, и очень серьезно относится к безопасности на съемочной площадке». Он назвал иск «абсолютно необоснованным» и сказал, что уверен в победе.

Сингер утверждает, что сцена в повозке была репетицией в присутствии координаторов трюков, при этом камеры были отключены. По его словам, после репетиции Ла Белла подняла большой палец вверх и сказала, что готова снять эту сцену в случае необходимости.

Адвокат заявил, что во время ужина после съемок актриса «была в хорошем настроении» и не жаловалась координаторам трюков, а после работы над картиной пригласила координатора трюков Уэйда Аллена в знак благодарности на ужин и отправила ему сообщение: «Спасибо за эти чудесные недели!»