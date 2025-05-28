EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Настя Ивлеева запустила собственное медиа

2 минуты чтения 18:33

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила трансформировать свой личный телеграм-канал в редакционно-авторское медиа под названием «Настежь». Об этом она сообщила там же, в телеграм-канале.

«Я собрала отличную команду, чтобы вместе рассказывать вам про важное, свежее, настоящее и в интересных форматах. Разумеется, мой фирменный юмор никуда не исчезнет, а продолжит жить и процветать. Душно не будет», – написала Ивлеева. 

В канале «Настежь» больше 450 000 подписчиков. Там уже появились и новостные посты: про тест-драйв российского электромобиля «Атом», необычное спортивное состязание в британской деревне, партнерство Илона Маска и Павла Дурова и др.

Сама Ивлеева после объявления о запуске «Настежь» записала несколько тг-«кружков» от себя и короткое аудисообщение, в котором говорит, что теперь «во все заходит безопасно».

Я сделала пластику носа и пожалела
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
Общество6 минут чтения

В конце 2023 года блогер оказалась в центре скандала из-за так называемой  «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор». Гости пришли туда в откровенных нарядах, что не понравилось общественникам, z-активистам, некоторым политикам и даже военным. За вечеринкой последовала продолжительная травля участников. Многие из них позже записали видео с извинениями. Среди них была и сама Ивлеева. Позже она съездила в оккупированный Донбасс и отметила там свое 33-летие. 

Недавно один из гостей «голой вечеринки», рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), покинувший страну, выпустил трек о своей жизни после травли за участие в «голой вечеринке», отъезд из России и штраф за «пропаганду ЛГБТ».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Он убеждал меня, что я единственная»
Общество
«Он убеждал меня, что я единственная»
Оппозиционного активиста Михаила Плетнева обвиняют в изнасилованиях. Одна из пострадавших не достигла возраста согласия
00:04 29 мая
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
Общество
Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника
И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции
00:01
Я сделала пластику носа и пожалела
Общество
Я сделала пластику носа и пожалела
Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней
00:01 27 мая
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
Политика
О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит
19:33 26 мая
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Общество
Я переехала в Чехию, и мне нравится
Но местные не любят всех: и русских, и украинцев. А моя мечта о карьере ученого почти разрушена
00:01 26 мая
Стейк с кровью
Криминал
Стейк с кровью
Мужчина принес домой мясо и начал готовить на глазах у жены. Оно оказалось человеческим
17:00 25 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования