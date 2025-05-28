Настя Ивлеева запустила собственное медиа

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева решила трансформировать свой личный телеграм-канал в редакционно-авторское медиа под названием «Настежь». Об этом она сообщила там же, в телеграм-канале.



«Я собрала отличную команду, чтобы вместе рассказывать вам про важное, свежее, настоящее и в интересных форматах. Разумеется, мой фирменный юмор никуда не исчезнет, а продолжит жить и процветать. Душно не будет», – написала Ивлеева.

В канале «Настежь» больше 450 000 подписчиков. Там уже появились и новостные посты: про тест-драйв российского электромобиля «Атом», необычное спортивное состязание в британской деревне, партнерство Илона Маска и Павла Дурова и др.

Сама Ивлеева после объявления о запуске «Настежь» записала несколько тг-«кружков» от себя и короткое аудисообщение, в котором говорит, что теперь «во все заходит безопасно».

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В конце 2023 года блогер оказалась в центре скандала из-за так называемой «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор». Гости пришли туда в откровенных нарядах, что не понравилось общественникам, z-активистам, некоторым политикам и даже военным. За вечеринкой последовала продолжительная травля участников. Многие из них позже записали видео с извинениями. Среди них была и сама Ивлеева. Позже она съездила в оккупированный Донбасс и отметила там свое 33-летие.

Недавно один из гостей «голой вечеринки», рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), покинувший страну, выпустил трек о своей жизни после травли за участие в «голой вечеринке», отъезд из России и штраф за «пропаганду ЛГБТ».