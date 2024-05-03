Настя Ивлеева отметила день рождения поездкой в Донбасс

Блогер и ведущая Настя Ивлеева дала первое после «голой вечеринки» интервью и рассказала, что на свое 33-летие съездила в Донбасс. Интервью опубликовано на ютуб-канале «Лука Ебков».

По словам Ивлеевой, она решила не афишировать свою поездку, чтобы не привлекать внимание прессы: «Я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. <...> Мне было очень важно поехать туда самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений и так далее». Блогер объяснила, что совершила поездку с целью «выстроить свое впечатление, понять свои ощущения, познакомиться с регионами, с людьми, которые там проживают».

Ивлеева утверждает, что проехала несколько городов, в том числе Мариуполь. По ее словам, это «полуразрушенный город», который сейчас «активно восстанавливается». Ивлеева считает, что в Мариуполе «из руин рождается новая жизнь».

Кроме того, ведущая утверждает, что была на «линии соприкосновения»: «Мы стояли там около минут 15, то есть просто молчали, слушали войну». Ивлеева показала своему собеседнику фотографии, сделанные, вероятно, во время поездки. На одной из них она стоит на фоне стелы при въезде в Донецк.

Помимо этого, в интервью Ивлеева также заявила, что всегда «с симпатией и уважением» относилась к Владимиру Путину и никогда не поддерживала Алексея Навального. По ее словам, ведущая сделала единственную публикацию о политике с пожеланием скорейшего выздоровления после его отравления. «Это был период, когда (у меня — Прим. «Холода») не было своего четко сформированного мнения <...> Я не знала, как вести себя правильно и корректно, поэтому, конечно, я была подвержена общим потокам и общему течению», — заявила Ивлеева.

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