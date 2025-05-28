Детям предложили откладывать на пенсию в Германии

Правительство Германии хочет ввести так называемую «раннюю пенсию», которая позволит детям в возрасте шести лет откладывать деньги на пенсию. Об этом сообщает CNBC.

Согласно новому плану, детям в возрасте от шести до 18 лет, посещающим учебные заведения, будут выделять от государства по 10 евро ежемесячно. В течение 12 лет ребенок сможет накопить 1440 евро, а также получить прибыль с инвестирования этих денег.

Екатерина II спасла актрису от развратного чиновника И выдала ее замуж за возлюбленного. Но только чтобы показать дворянам, что нельзя вступать в браки с мещанами и думать о революции Общество 8 минут чтения

По достижении 18 лет люди смогут добавлять на пенсионный счет личные средства в рамках установленных лимитов. При этом прибыль не будет облагаться налогом, пока человек не достигнет пенсионного возраста, а средства не станут доступными для держателя счета.

CNBC отмечает, что сейчас в Германии возраст выхода на пенсию составляет 67 лет и может быть увеличен в будущем. Это означает, что жители страны смогут откладывать на пенсию в течение более чем 60 лет. Немецкие политики, как пишет издание, считают, что новый план поможет молодым людям не только подготовиться к будущему, но и стать более осведомленными и грамотными в вопросах финансов, сбережений и инвестирования.

Я сделала пластику носа и пожалела Операция прошла хорошо, но я будто потеряла частичку себя и кавказских корней Общество 6 минут чтения

При этом многие детали плана, например, кто будет управлять детскими сбережениями, остаются неизвестными. Некоторые эксперты отмечают, что для жителей Германии накопленная сумма будет иметь лишь символическое значение.

По мнению Йоханнеса Гейера из Немецкого института экономических исследований, план немецких властей может побудить людей задуматься о долгосрочной финансовой безопасности на более ранних этапах жизни, однако в данном случае неясно, как пассивный доход улучшит финансовую грамотность молодежи.